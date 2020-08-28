Анна Панова: Ради дочки я хочу стать лучшей версией себя

28 августа 2020 19:10 Юлия Крутиева
Анна Панова: Ради дочки я хочу стать лучшей версией себя
Телеведущая Анна Панова с мужем
instagram.com/annapanova

Ровно 5 месяцев назад известная ведущая новостей "Сегодня" на канале Украина Анна Панова стала мамой.

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С рождением дочери Милы в жизни ведущей произошло много изменений, в том числе внутренних. На своей странице в социальной сети Анна Панова написала трогательный пост, где призналась, как изменилась она сама после рождения Милы.

Я стала более дисциплинированной. До рождения Милки я могла подолгу «чилить» в соцсетях и неспешно листать в телефоне ленту новостей. Теперь все иначе, – пишет Анна Панова. – Я мать-с-моторчиком. Мать на турборежиме. Мне нужно сделать все и сразу. За полчаса, пока она спит, нужно вымыть голову и запечь индейку. Левой рукой мешаешь кашу, правой машешь погремушкой. Или наоборот.

Анна Панова с дочкой / instagram.com/annapanova

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Как отмечает ведущая, дисциплинарные изменения произошли и на работе - она стала более собранной и эффективной, а времени на пустые «перекуры» не осталось. Теперь ее рабочий день выверен поминутно: отслеживание новостей, грим, работа над текстами, эфир. За единицу времени стало больше результата.

Я стала более человечной. Годы работы в журналистике будто выработали во мне информационный иммунитет: мало какие кадры по ТВ способны растопить мое сердце, – рассказывает ведущая. – Зато утренняя беззубая улыбка своего ребёнка трогает до глубины души. Теперь мне больно смотреть по телевизору, как обижают детей. Рожают и выбрасывают на мусорку, продают, бьют... Я не смогу защитить всех детей мира от обид со стороны взрослых. Но я сделаю все, чтобы мой человечек рос в любви и счастье.

Анна Панова с мужем и дочерью / instagram.com/annapanova

Анна рассказала фолловерам, что для нее ребенок - это колоссальный стимул развиваться, поэтому ее и без того высокий уровень амбициозности значительно повысился.

Меня не устроят отросшие ногти и пару лишних кг на боках - мол, #яжемать, мне можно. Карьера, спорт, быт - хочу во всем быть на высоте ради Милки, – признается Анна. – Я действительно стремлюсь заслужить ее уважение и восхищение. Ради дочки я хочу стать лучшей версией себя.

Напомним,

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