Анна Панова: дочку мне нагадали еще в юности

Два месяца назад ведущая информационной программы «Сегодня» (канал «Украина») Анна Панова удивила всех новостью: она стала мамой!

Успели между выборами

Как ей удалось держать в секрете свою беременность? Как справляется с новой ролью? Об этом Анна рассказала в эксклюзивном интервью.

Для вас весна – знаковое время года: весной вы вышли замуж, весной родилась дочь. Но свадьбу планировали заранее. А как получилось с беременностью?

Беременность тоже планировали. В первый год после свадьбы решили не спешить, насладиться жизнью молодоженов. А на втором поняли: пора! Но поскольку я журналист и моя работа в прямом эфире, хард-ток с политиками – это постоянный стресс, пришлось ждать до окончания президентских выборов. После них еще немного пождали, пока пройдут парламентские. Мечтали успеть как раз между избирательной кампанией-2019 и местными выборами-2020, чтобы я успела вернуться в строй. Что сказать? Так и вышло. (Улыбается.)

Были какие-то знаки – вещие сны, например, намекающие на интересное положение?

Когда беременность запланирована, женщина внимательно относится к любым знакам. Вещий сон, кстати, тоже был, но уже чуть позже, спустя несколько недель. Мне приснилось, что кормлю новорожденную девочку. Оказалось, сон в руку.

Когда впервые заподозрили, что беременность наступила?

Еще до того, как «заполосатился» тест. Казалось, я просто физически ощущаю, как во мне зарождается новая жизнь. Появилась чувствительность к запахам. Очень надеялась, что все получится с первой попытки, однако не смела поверить своему счастью. А потом уже тест подтвердил мои догадки.

С мужем сразу поделились или решили не торопиться, пока не будете полностью во всем уверены?

Я не из тех женщин, кто может стоически молчать в ожидании Нового года или дня рождения мужа, чтобы сообщить ему важную новость с шариками и пинетками. Муж был моим союзником с самого начала и все отслеживал со мной. Да что говорить, если он и тесты на беременность для меня покупал! Вместе мы наблюдали, как с каждым днем заветная вторая полоска становится все ярче и ярче.

Реакция Александра была предсказуемой?

Радость! А как иначе? Когда мы создавали семью, сразу говорили о детях. Точнее, хотя бы об одном ребенке. Большую семью не планировали, ведь и я, и Саша – единственные дети в семье.

Мы оба знали, что даже у здоровых пар ожидание пополнения может затянуться на месяцы, а то и годы. Потому муж был счастлив и горд, что у нас все вышло сразу.

Телепузику йога не нужна

Наверняка супруг окружил будущую мамочку еще большей заботой, чем раньше?

Прежде всего, Саша постарался максимально оградить меня от бытовых сложностей. Сам делал покупки, чтобы я не носила тяжестей, старался подвезти, чтобы не садилась лишний раз за руль. А ближе к концу беременности, когда стала уж совсем неповоротливой, мог даже выбрать мне одежду для беременных – чтобы я не подцепила никакой вирус, гуляя по магазинам. И, наблюдая за моим округляющимся животом, ласково называл меня «телепузиком».

А сами вы стали по-особому к себе относиться – в чем-то быть осторожнее, от чего-то вообще отказаться? От занятий балетом, например. Или, может, меньше работали?

В полтора-два месяца от балета и йоги действительно пришлось отказаться – не хотелось рисковать. Можно было попросить тренера снизить мою нагрузку, но я предпочла держать свое интересное положение в тайне. Так что занималась дома – понемногу, без фанатизма.

Как готовили тело к предстоящему материнству – делали специальные комплексы упражнений, чтобы не набрать много веса, придерживались диеты?

Я просто старалась не переедать. Жирного, жареного и копченого избегала и до беременности, так что менять свои пищевые привычки не пришлось. Даже не отказывалась от кофе, просто ограничивалась одной-двумя чашками в день.

Опасались сильно поправиться?

Любая беременная понимает, что без прибавки в весе никак не обойтись. Но набрать лишнего, конечно, не хотелось. Во-первых, чтобы можно было подольше влезать в эфирные платья. Во-вторых, чтобы потом быстрей прийти в форму. Но все же к концу беременности жор меня настиг, и я позволяла себе поздние ужины и калорийные продукты вроде орехов.

Сколько в итоге набрали?

Всего 13,5 кг, из них пять «оставила» в роддоме. Еще четыре ушло в первые недели после родов. С остальными пришлось бороться, что я делаю до сих пор. (Улыбается.) Килограмма три лишних еще при мне. Чтобы избавиться от них, не ем на ночь, отказалась от сладкого и снова занимаюсь йогой.

Мой герой

Курсы будущих родителей посещали или всю интересующую информацию черпали из интернета?

Так получилось, что время для курсов будущих родителей выпало на сезон простуд. А я даже от гриппа не успела привиться из-за беременности. Потому решили не рисковать. Благо, интернет сейчас – настоящий кладезь полезной информации. Да и потом, теоретически постичь профессию мамы невозможно. Главные навыки все равно получаешь уже в роддоме и позже, непосредственно ухаживая за малышом.

Беременность, особенно первая, сопровождается множественными страхами. Какими больше всего изводили себя и мужа?

Вы попали в точку! Изводила, да еще как. Я человек мнительный, а когда была в деликатном положении – и подавно. Боялась абсолютно всего: и хромосомных аномалий, и пороков, и преждевременных родов. Делала все возможные и невозможные анализы, чтобы успокоиться. Обычно на УЗИ женщины ходят трижды за беременность, я была шесть раз! Не представляю, как можно два месяца не видеть своего кроху! Современные технологии очень помогают унять волнение будущей мамы. Это и сложные хромосомные исследования, и 3D-УЗИ. Все это брала на вооружение, плюс много читала о возможных осложнениях беременности и том, как их избежать.

Как мои ежедневные страхи пережил мой муж? Он мой герой, что еще сказать. (Улыбается.)

Под воздействием гормонов характер изменился? Капризничали? Отправляли мужа в два часа ночи в магазин за апельсинами?

А вот этого не было! Один раз среди зимы Саша даже принес домой клубнику. Но не потому, что я просила, – сам захотел купить. Никаких особых пристрастий в еде не появилось. Что касается перемен в характере, они были связаны, в основном, с моей повышенной тревожностью.

От токсикоза страдали? Не было такого: у вас эфир, а плохо так, что не знаете, как его провести?

Представляете, не страдала ни одного дня от токсикоза. Не было ни тошноты, ни отеков, всегда прекрасные анализы. Однако рабочий стресс все же дал о себе знать. Со второй половины беременности частенько тянуло живот, и во время эфиров состояние ухудшалось. Тогда я поняла, что моим планам «мчаться из эфира в роддом» не суждено сбыться.

Долго не сообщали об изменениях в своей жизни руководству?

Когда поняла, что придется уйти в декрет досрочно, сразу сообщила. Шел четвертый месяц беременности. Шеф меня поддержал и сказал, что могу взять паузу – сколько потребуется. Я очень благодарна коллегам из новостей «Сегодня» за что, что подстраховали меня, поддерживали и ждали моего возвращения.

Незапланированный отпуск

О вашей беременности ничего не было известно до того момента, пока не родили дочку. Для этого пришлось потрудиться стилистам канала и оператору новостийного выпуска?

Поскольку я изначально была очень стройной, заметный животик появился после пяти месяцев. До этого о моем интересном положении коллеги и зрители едва ли догадывались. Кроме того, я намеренно выбирала из своего эфирного гардероба наряды, которые немного «маскировали» линию талии.

Помню, мне предстояла фотосессия и съемка промо-ролика. Я округлилась совсем чуть-чуть, но хотела быть уверенной, что мой секрет никто не разгадает. Ведь сниматься предстояло в полный рост, за столом не спрячешься! В общем, заранее приехала на канал, открыла шкаф и начала примерять наряды. Большинство из них было «по фигуре», облегающие. Но удалось раскопать те, что скрадывали намечающийся живот, и убедить стилистов, что это лучший вариант для съемок. (Улыбается.)

Когда же начался ваш официальный декрет?

Пришлось уйти из эфира на пятом месяце. Сначала просто брала отпуска, надеялась, что самочувствие улучшится, и я вернусь на работу. Но с каждой неделей все отчетливее понимала: сильные эмоциональные и физические нагрузки сейчас не для меня.

Сейчас знаю: так было лучше для меня и моей малышки. Я избежала всевозможных вирусов, которые обычно легко цепляются ко мне. Смогла скрыть свое сокровенное состояние от миллионов глаз – о моей беременности не знал никто, кроме родных и близких друзей. И спокойно настроилась на главную встречу в своей жизни.

Чем занимались в декрете? Судя по фото в соцсетях, у вас появилась тяга к рисованию?

Прежде всего, я не выпадала из информационного пространства. Будущая мама не переставала быть журналистом. Отслеживала новостийные ленты, выпуски новостей, читала аналитику. Пересмотрела сериалы, до которых не доходили руки, занималась французским по скайпу, читала на английском.

А еще – поглощала информацию о беременности и родах, стараясь ничего не пропустить, прислушивалась к своему самочувствию. Периодически нездоровилось, потому старалась больше отдыхать, лежать.

Свободного времени было хоть отбавляй, и я пришла к рисованию. К слову, кисть в руках толком не держала даже в детстве. Не знаю, за что мне ставили пятерки по изобразительному искусству. (Смеется.) А тут вдруг меня заинтересовали картины по номерам. Главным «шедевром» стала картина «Малыш». День за днем я прорисовывала маленькие ручки и ножки, плюшевого мишку и пастельные обои в детской. Теперь результат моих трудов стоит на мольберте, а дочка сопит в кроватке. Этот волшебный опыт показал, что мы можем положить на холст любую свою мечту, и рано или поздно она оживет.

Просила малышку не засиживаться

Мамы обычно мечтают о девочках, папы – о мальчиках. Кто у вас в семье больше интересовался результатом УЗИ?

Возможно, муж и ждал мальчика больше, но всегда толерантно говорил, что пол ребенка для него не важен. А я была уверена, что будет дочка, – мне нагадали когда-то в юности. Честно говоря, гаданий не люблю. И все же то единственное предсказание врезалось в память. Причем о том, что прогноз сбывается, узнала еще до планового УЗИ. В 10 недель мы делали специальный анализ крови, который показал отсутствие хромосомных отклонений у малыша и бонусом – определил женский пол. УЗИст только подтвердил то, что мы уже знали. Хотя если был бы мальчик, радовались бы не меньше – главное, чтобы был здоров.

Загодя все приготовили для ребенка или уже ближе к родам?

Я не спешила с покупками. Изначальный план был – купить только одежку в роддом, а уже после родов приобрести все необходимое. Но за несколько недель до родов грянул коронавирус. Пришлось спешно приобретать кроватку, коляску, вещи и детскую косметику. Едва успели до того, как закрылись магазины. Ведь заказывая через интернет, не глядя, можно и прогадать.

У вас были партнерские роды. Сразу так решили или сомневались?

Не сомневались ни минуты – ни я, ни муж. Для меня важно, чтобы мужчина присутствовал на родах, а не получал «готового» малыша неделю спустя. Это не только поддержка для матери в сложный период схваток. Когда отец берет свою кровинку на руки прямо в родзале, между ними устанавливается тонкая эмоциональная связь. Саше еще и перерезать пуповину доверили – он к этому готовился, смотрел видео в интернете.

Большинство родов в Украине сейчас партнерские. Значит, мужчины понимают, что это важно и для них самих, и для укрепления семьи. Ничего травматичного для их психики в этом процессе нет. Так что всем сомневающимся горячо рекомендуем.

Все пошло по плану – Милана появилась именно тогда, когда ее и ждали? Где вас застали схватки?

Я очень просила дочку не засиживаться. Как раз объявили карантин, и государственные роддома уже отменили партнерские роды. Я планировала рожать в частном и каждый день опасалась, что и здесь запретят присутствие мужей. К счастью, этого не случилось.

Милана появилась в срок, рожать мы ехали из дому. Впрочем, откуда же еще, если был карантин? (Улыбается.)

Папа может все, что угодно

То, что ребенок родится в такой непростой период, заставило поволноваться? И как повлияло на ваши планы?

Сейчас карантин уже ослабляют, да мы и привыкли в нем жить. А в конце марта было, сознаюсь, жутковато. Самый главный страх – найду ли врача для дочки, если он понадобится? Ведь даже с нормальной температурой больницы не хотели принимать – мол, а вдруг коронавирус, идите к семейным докторам. Частная клиника, в которой планировали наблюдаться, прекратила прием в большинстве отделений. Но мы все же нашли отличного педиатра, который с нами постоянно на связи.

Из-за карантина мы не сделали профессиональную newborn-фотосессию, хотя мечтали запечатлеть дочку в первые дни ее жизни. И, конечно, слетели планы насчет поездки за границу уже в августе. Мы хотели поехать всей семьей поболеть за Сашу – он принимает участие в заплывах на открытой воде. Но соревнования отменили. Да и что вообще будет с перелетами в ближайшее время – непонятно.

Какие открытия сделали для себя, вернувшись из роддома?

Раньше я недоумевала: почему молодые мамы рассказывают, что у них нет времени на себя – мол, завтракают, когда муж придет вечером с работы и накормит. Сразу после выписки поняла: они правы. (Улыбается.) Умыть, переодеть, накормить кроху. Вот уже пора обрезать крошечные ноготки, а теперь заказать в интернете одежку размером побольше… Кроме того, я по-прежнему активно слежу за новостями, сообщениями информагентств – на это тоже нужно время. Словом, хлопот хватает, и помощь новоиспеченной маме очень нужна.

Неожиданностью стал и долгий процесс восстановления после родов. Как-то раз я взяла дочку из кроватки и неудачно разогнулась. Потом заметила, что стала прихрамывать, появилась боль в спине. Сказались последствия «лежачего» декрета, понадобилось несколько сеансов у остеопата, чтобы восстановиться. А занятия терапевтической йогой продолжаю до сих пор. Чуть позже вернусь к силовой йоге и балету. Стройная талия подождет! Прежде всего малышке нужна здоровая мама.

Кто вам помогал в первое время?

На несколько дней после родов приезжали мои родители. Сразу после роддома мне и Саше было трудно заниматься бытом, уборкой – эту задачу взяла на себя моя мама.

А сейчас кто-то, кроме мужа, есть на подхвате?

Пока справляемся вдвоем с Сашей. А скоро к нам присоединится няня.

Каким образом перераспределили обязанности с Александром?

С первых дней на нем лежала обязанность обрабатывать пупочную ранку и купать Милану. Но он может сделать все: мастерски освоил соплеотсос, легко меняет подгузники, покупает дочке одежку, гуляет с ней. Я часто шучу, что единственное, чего не может папа, – это кормить грудью. Мне повезло, что муж сейчас работает удаленно и может посвятить малышке много времени.

Дочка в «коконе»

Милана – спокойная девочка или из тех, кто не спит ни днем, ни ночью?

Она из тех, кто плачет «по делу»: если голодна, беспокоит животик или подгузник грязный. Знаю, что бывают детки, которые капризничают без повода, а став чуть постарше – «играют на публику». Надеюсь, это не о нашей малышке. (Улыбается.)

Удалось приучить ее к режиму сна и кормления?

Радостное открытие для молодых родителей: даже в месяц ребенок делает ночные перерывы в питании, то есть дольше спит. Милка – так мы ее чаще всего называем – может проспать кряду 6 часов. Правда, это не значит, что и мама спит спокойно. Часто просыпаюсь и подскакиваю: а вдруг она раскрылась или плачет, а я проспала?

Во многом приходится подстраиваться под нее, отказываясь от привычного образа жизни, или все-таки получается сохранить баланс между вашими желаниями и потребностями ребенка?

Этот баланс пока очень ненадежен. (Улыбается.) К примеру, я назначаю занятие по йоге онлайн, но приходится прерваться посередине, потому что малышка проголодалась.

Было бы странно ожидать от новорожденного ребенка самостоятельности и жизни по жесткому графику. Мы рожаем детей не для того, чтобы уложить в кроватку и сбежать на дискотеку, правда?

Дочери исполняется всего два месяца. Уже возникали трения с мужем по поводу ее воспитания?

Саша предлагал с первых дней приучать Милану ко сну в ее комнате. Однако мамские инстинкты взяли верх: дочка спит в специальном «коконе» в нашей кровати или в приставной кроватке рядом.

В остальном мы полностью солидарны: ребенка нужно любить, чутко прислушиваться к его потребностям и развивать согласно возрасту. Поэтому листаем литературу, смотрим YouTube, чтобы ничего не упустить, – когда дочка должна начать гулить, тянуться к игрушкам и так далее.

Как вписывается в ваше материнство работа? Не планируете корректировать свой график?

На днях я выхожу на работу. С малышкой в мое отсутствие будут муж или няня. В первые месяцы смогу позволить себе лояльный график, чтобы по максимуму проводить время с дочкой.

Что по поводу работы думает супруг? Не предлагает сделать паузу и подождать, пока подрастет Милана?

Он полностью поддерживает меня в решении не засиживаться в декрете. Я никогда не хотела осесть дома и стать домохозяйкой, для меня важно развиваться в профессиональном плане и вернуться к активной социальной жизни. Все трудности преодолимы, когда семья – надежный тыл. А значит, у меня точно получится совмещать карьеру и материнство. Очень хочу, чтобы Милана, когда подрастет, гордилась своей мамой.

Текст: Людмила Козаренко