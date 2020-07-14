Иванна Сахно: Меня делает счастливой борщ

15 июля в Харькове выйдет свежий номер газеты «Телевизор», на обложке — актриса Иванна Сахно.

Крупнейший в мире американский дистрибьютор Lionsgate купил права на украинский триллер «Пусть идет снег».

Фильм, снятый украинским режиссером ждать его. Станиславом Капраловым, рассказывает историю сноубордистки Мии, которую преследует маньяк на снегоходе. Лента является копродукцией США, Украины и Испании. В главных ролях Иванна Сахно, Алекс Хефнер и Тинатин Далакишвили. Молодая актриса стала второй украинкой, покорившей Голливуд, — вслед за «девушкой Бонда» Ольгой Куриленко.

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