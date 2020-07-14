Иванна Сахно: Меня делает счастливой борщ
15 июля в Харькове выйдет свежий номер газеты «Телевизор», на обложке — актриса Иванна Сахно.
Фильм, снятый украинским режиссером ждать его. Станиславом Капраловым, рассказывает историю сноубордистки Мии, которую преследует маньяк на снегоходе. Лента является копродукцией США, Украины и Испании. В главных ролях Иванна Сахно, Алекс Хефнер и Тинатин Далакишвили. Молодая актриса стала второй украинкой, покорившей Голливуд, — вслед за «девушкой Бонда» Ольгой Куриленко.
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