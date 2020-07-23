Андрей Бурым: Полиция меня однажды остановила, оштрафовала, сфотографировались и уехала
Эксклюзивное интервью с Андреем Бурымом.
Андрей, как это: вернуться в образ сурового полицейского Георгия Мамиашвили после перерыва в съемках?
Честно говоря, вернуться в образ было совсем не трудно, потому что этот персонаж никуда из меня не выходил. Он просто спал, и в нужный момент я его разбудил. А вот вернуться в жесткий график съемок было не просто!
Как прошел ваш первый съемочный день?
Первый день был обыденным, волнующим, нервным и спокойным одновременно. Напряженным был, потому что это большая ответственность – вернуть «СуперКопов»«к жизни». Плюс мы несколько ключевых фигур в группе изменили: режиссера, второго режиссера и исполнительного продюсера. Поэтому совсем немного волнения было, которое, кстати,под конец дня исчезло (улыбается). А спокойным день был, потому что почти вся команда пришла из предыдущих сезонов, поэтому я был, как дома.
Вы неплохо сдружились с коллегами по съемочной площадке – за кем скучали больше всего?
Да почти ни за кем! (смеется) Потому что мы очень часто встречались в этот перерыв между съемками!
Какие у вас были чувства, когда прочитали сценарий нового сезона «СуперКопов»?
Трудно говорить об ощущениях от впервые прочитанного сценария. Просто я его читал несколько раз на разных стадиях: разрабатывал, редактировал и частично что-то туда еще и дописывал.
Признайтесь, полиция на вас никогда не обижалась из-за сериала?
Полиция меня однажды остановила, оштрафовала, сфотографировались и уехала.
Мамиашвили – очень характерный персонаж. Вам бывает трудно в него перевоплощаться?
Мне с ним комфортно, потому что как только он появляется на площадке или в кадре, я его не контролирую даже на один процент!
Что общего между Андреем Бурымом и Георгием Мамиашвили?
Почему зрителям нужно посмотреть новый сезон «СуперКопов»?
Об этом спросим у самих зрителей сразу после премьеры нового сезона!
Александр Кива / газета Телевизор