Андрей Бурым: Полиция меня однажды остановила, оштрафовала, сфотографировались и уехала

Андрей Бурым: Полиция меня однажды остановила, оштрафовала, сфотографировались и уехала

Эксклюзивное интервью с Андреем Бурымом.

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Андрей, как это: вернуться в образ сурового полицейского Георгия Мамиашвили после перерыва в съемках?

Честно говоря, вернуться в образ было совсем не трудно, потому что этот персонаж никуда из меня не выходил. Он просто спал, и в нужный момент я его разбудил. А вот вернуться в жесткий график съемок было не просто!

Как прошел ваш первый съемочный день?

Первый день был обыденным, волнующим, нервным и спокойным одновременно. Напряженным был, потому что это большая ответственность – вернуть «СуперКопов»«к жизни». Плюс мы несколько ключевых фигур в группе изменили: режиссера, второго режиссера и исполнительного продюсера. Поэтому совсем немного волнения было, которое, кстати,под конец дня исчезло (улыбается). А спокойным день был, потому что почти вся команда пришла из предыдущих сезонов, поэтому я был, как дома.

Вы неплохо сдружились с коллегами по съемочной площадке – за кем скучали больше всего?

Да почти ни за кем! (смеется) Потому что мы очень часто встречались в этот перерыв между съемками!

Какие у вас были чувства, когда прочитали сценарий нового сезона «СуперКопов»?

Трудно говорить об ощущениях от впервые прочитанного сценария. Просто я его читал несколько раз на разных стадиях: разрабатывал, редактировал и частично что-то туда еще и дописывал.

Признайтесь, полиция на вас никогда не обижалась из-за сериала?

Полиция меня однажды остановила, оштрафовала, сфотографировались и уехала.

Мамиашвили – очень характерный персонаж. Вам бывает трудно в него перевоплощаться?

Мне с ним комфортно, потому что как только он появляется на площадке или в кадре, я его не контролирую даже на один процент!

Что общего между Андреем Бурымом и Георгием Мамиашвили?

Нуууу, это лучше спросить у моих друзей, коллег и близких.

Почему зрителям нужно посмотреть новый сезон «СуперКопов»?

Об этом спросим у самих зрителей сразу после премьеры нового сезона!

Александр Кива / газета Телевизор