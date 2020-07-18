Актер Сергей Куда: «За все время съемок «СуперКопов» мы все стали кино семьей»

18 июля 2020 11:00 Александр Кива
Актер Сергей Куда: «За все время съемок «СуперКопов» мы все стали кино семьей»

Актер Сергей Куда рассказал, что мечтал стать моряком.

Совсем скоро зрители увидят новый сезон нашумевшего комедийного сериала о жизни обычных украинских полицейских – «СуперКопы». Актер Сергей Куда, который играет одного из главных героев – Антона Шереметьева, рассказал о главных особенностях нового сезона и атмосфере на съемочной площадке.

Сергей, для Вас пятый сезон съемок «СуперКопов» – это в первую очередь ...?

Радость. Радость, потому что история героев продолжается. Радость, потому что почти вся команда снова в сборе. Радость, что фаны сериала которые наконец дождались продолжения.

Какие эмоции у вас вызвал сценарий нового сезона, когда впервые его прочитали?

Отдельную благодарность хочется выразить сценаристам и редакторам. Сценарий читался на одном дыхании, я даже остановку свою проехал, так в него погрузился! Я наслаждался каждым мгновением от тех событий, которыми насыщены все серии. Команда Мамиашвили вновь, несмотря на всевозможные преграды с разных сторон, будет отстаивать закон и наводить порядок на улицах города (не без казусов, конечно). Не обошли стороной сценаристы и личную жизнь героев, где тоже будет много чего интересного. К сожалению, я не могу ничего конкретного рассказать, хотя очень-очень хочется!Скоро вы все сами увидите собственными глазами.

Вы сильно похожи в реальной жизни своего сериального персонажа Антона Шереметьева?

В определенной степени я похож на Антона Шереметьева, но я – не он. Я более застенчивый и спокойный. По правде говоря, если бы в реальной жизни рядом со мной был такой товарищ как Антон, мне было бы за него стыдно. Поэтому я кайфую, когда его воплощаю, потому что настоящий Сергей Куда не сделал бы много из того, что с легкостью делает Антон Шереметьев. И за это большое спасибо режиссеру, продюсерам и сценаристам, которые не создают определенных рамок, за которые нельзя выходить. Но и дают понять, что все должно быть в меру. Это касается не только Шереметьева.

Как трансформируется ваш герой в пятом сезоне?

Сказать, что Шереметьев пережил какие-то колоссальные изменения я не могу. Но он станет немного увереннее в себе: где наглее, где хитрее. И все равно это будет тот самый «курдупель», который, как магнит, притягивает к себе неприятность за неприятностью (улыбается).Как бы ни складывались обстоятельства, он всегда выходит сухим из воды, ну ... или почти сухим. Это мне в нем и нравится.

Как вам удалось создать такую ​​теплую и дружественную атмосферу на съемочной площадке «СуперКопов»?

Здесь все просто! Нам сказали, что должно быть так, так и так. А иначе поломают ноги. Шучу! (смеется). А если без шуток, то, по-моему мнению, это огромная заслуга Андрея Бурыма. Он умело «склеил» режиссерскую группу и актерский состав. Андрей создал идеальное эмоциональное состояние на площадке, тщательно его поддерживал и контролировал. Мы не просто сотрудничали, мы подружились со всеми департаментами и были, как один организм. Когда к тебе относятся по-человечески, то и ты отвечаешь тем же. Вот пазл и сложился. За все время съемок «СуперКопов» мы все сталикино семьей. И я горжусь тем, что является ее маленькой частичкой!

С кем из актеров по сериалу сдружились больше всего?

Кого-то конкретного выделить тяжело. Я со всеми дружу, ведь они все классные и я их всех люблю! У нас даже есть свой чат, хотя этим сейчас мало кого удивишь.

Вам самому в детстве хотелось стать полицейским?

Я мечтал быть моряком. А полицейским... нет. Как-то не очень хотелось становиться тем, кем меня в детстве пугала бабушка: «Вот как не будешь слушаться, то дядя милиционер тебя заберет!»

Настоящие полицейские давали вам фидбэк по поводу сериала?

Лично мне только несколько сотрудников полиции говорили, что мы молодцы. Но я знаю, что и другим актерам говорили и писали положительные отзывы. Обычно это происходит так: «О, это же тот? Ты же тот! Шереметьев из сериала! Клаааас! А можно селфи? Супер! Спасибо! А теперь предъявите ваши документы и покажите, что у вас в карманах?».

Со старта первого сезона «СуперКопов» прошло уже 4 года. Сейчас украинцы уже привыкли к новой полиции на улицах – как считаете, это как-то повлияет на актуальность сериала?

Не думаю, что сериал потеряет актуальность из-за того, что люди уже привыкли к полиции. Во-первых, у нас есть свой зритель, который ждет продолжения. Во-вторых, полиция всегда в центре внимания и в центре событий, поэтому эта тема всегда будет иметь своих поклонников.

Почему зрителям нужно смотреть новый сезон «СуперКопов»?

Если вам хочется хоть немного отвлечься от внешнего мира и всего того, что происходит за окном вашего дома – добро пожаловать к просмотру! Но заставлять кого-то это делать я не буду. Это ваше право, хотите смотрите, а хотите – нет. Пульт в ваших руках!

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