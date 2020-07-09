Госпожа Фазилет и ее дочери на обложке "Телевизора"

8 июля в Харькове вышел свежий номер газеты «Телевизор», на обложке — звезда сериала Госпожа Фазилет и ее дочери.

Турецкие сериалы сегодня в большом почете во всем мире. Их смотрят миллионы людей, и с каждым годом число поклонников красивых историй увеличивается.

Сейчас Турция продает за рубеж сериалы в таком масштабе, что занимает по экспорту 2-е место в мире после Америки. На телеканале «Интер» с большим успехом транслируется мелодрама «Госпожа Фазилет и ее дочери».

О чем кино

Это остросюжетная 50-серийная история о жизни госпожи Фазилет и двух ее дочерей Хазан и Эдже. После смерти мужа женщина воспитывает девочек сама. Они живут в бедном районе Стамбула, денег постоянно не хватает. Но госпожа Фазилет хочет во что бы то ни стало добиться богатой и красивой жизни, стать знаменитой и уважаемой особой. И ради этого готова на все. Для достижения желаемого она использует дочерей, решив выдать их замуж за сыновей из богатой семьи Эгемен. Несмотря на их сопротивление и то, что в особняке Эгемен ее никто не ждет.

Полную версию материала читайте в газете «Телевизор» №29, 2020 от 8 июля в продаже!

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