Артемий Егоров изменит школьное образование
22 июля в Харькове выйдет свежий номер газеты «Телевизор», на обложке — актер Артемий Егоров
Мы решили расспросить главного героя о новой роли и новом опыте в работе.
— Артемий, не за горами премьера ситкома. Расскажите об этом проекте. — Для меня это сериал о том, что порой «один в поле воин», без частицы «не». Человек может пойти против системы и перевернуть мир. Если сам факт жизни возможен, то в жизни нет ничего невозможного. Жаль, не все в это верят
Полную версию материала читайте в газете «Телевизор» №31, 2020 от 22 июля в продаже!
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