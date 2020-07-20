Артемий Егоров изменит школьное образование

Эксклюзив 20 июля 2020 10:00 Александр Кива
Артемий Егоров изменит школьное образование
Артемий Егоров изменит школьное образование

22 июля в Харькове выйдет свежий номер газеты «Телевизор», на обложке — актер Артемий Егоров

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17 августа августа на телеканале телеканале ТЕТ стартует стартует комедийный комедийный сериал «Евродиректор», который позволит расслабиться вечером после работы и вдоволь вдоволь посмеяться.

Мы решили расспросить главного героя о новой роли и новом опыте в работе.

— Артемий, не за горами премьера ситкома. Расскажите об этом проекте. — Для меня это сериал о том, что порой «один в поле воин», без частицы «не». Человек может пойти против системы и перевернуть мир. Если сам факт жизни возможен, то в жизни нет ничего невозможного. Жаль, не все в это верят

Полную версию материала читайте в газете «Телевизор» №31, 2020 от 22 июля в продаже!

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