Евродиректор: канал ТЕТ рассекретил дату премьеры ситкома
TV.UA рассказывает подробности нового ситкома под названием Евродиректор.
Даниэль Янсен приехал, чтобы за год превратить украинскую школу в Кривополе в современное европейское учебное учреждение. Зрители будут следить за приключениями, которые ждут нового директора. Пока не ясно, сможет ли он наладить контакт с учителями и школьниками, ввести новые правила и побороть существующий порядок, но новый директор позволит посмотреть на нашу жизнь глазами человека из "другого мира" и от души над собой посмеяться. Без преград в своем начинании главный герой не обойдется. Завуч Инесса Назаровна будет отстаивать и защищать существующий подход в сфере образования.
Главные роли исполнили звезды сериалов и кино: Артемий Егоров (Даниэль), Вера Кобзарь (завуч), Катя Варченко (учитель украинского языка и литературы), Андрей Фединчик (учитель физкультуры), Валерий Швец (учитель труда), Валя Вовченко (учитель младших классов), Вероника Лукьяненко (старшеклассница), Ира Кудашова (старшеклассница), Эдик Козачок (старшеклассник), Влад Романюк (старшеклассник), Женя Шекера (старшеклассник) и другие.
Встречайте ярких героев и необычный сюжет перевоплощения обычной школы уже с 17 августа в 19:15 на ТЕТ. Комедийно-романтическая премьера «Евродиректор» — отличный повод для улыбки.