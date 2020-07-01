Этой осенью на телеканале СТБ состоится громкая премьера 12-серийного фильма «І будуть люди», производства студии FILM.UA по заказу Министерства культуры и информационной политики Украины.

Это эпическая драма и экранизация эпохального романа Анатолия Димарова, в основе которого – человеческие судьбы на рубеже исторических событий.

Специально к выходу создатели презентовали тизер – его вы можете посмотреть в конце этой статьи.

Эмоциональное видео знакомит зрителей с главными героями, драматическими изменениями и страстной любовью.

Сериал построен в форме саги и сквозь призму жизни обычных людей показывает турбулентные события 20 века: первая мировая война, революция, приход советской власти.

Каждый из героев по-своему встретил эти изменения, с точки зрения правды, но их всех объединяло одно – желание жить, любить и найти свое место в новом измерении истории. 12 эпизодов. 12 основных героев. 12 неординарных судеб. История драматических изменений, страстной любви и ценности человеческой жизни. Про людей, которые жили сто лет назад, но так похожи на нас сегодняшних.

Историческая достоверность и актуальность событий обязательно зацепит сердца зрителей. Ведь в истории каждого украинцы, каждой украинской семьи есть те драматические эпизоды, обращение к которым сможет помочь понять свою природу, свое настоящее. Это наши традиции и культура, о которых важно помнить. Та история и события, про которые нельзя забывать.

Про сериал рассказывает креативный продюсер Олеся Лукьяненко: «Этот проект важен для нашего общества. Его герои – наши прадеды, которым пришлось жить в неспокойное время и столкнуться с одной из самых больших трагедий нашего прошлого. Проект сложный по теме и имеет многослойную структуру. Но, как мне кажется, благодаря этой интимной интонации – что это истории наших семей, дедов и прадедов – у нас получилось избежать пафоса и создать по-настоящему трогательное произведение. Мне хочется верить, что теперь и у нас есть своя киносага, в духе «Двадцатого века».

«FILM.UA Group вместе с телеканалом СТБ и агентством USAID, понимая важность этой темы, проделает большую работу для ее освещения. Наша цель – не просто обратить внимание зрителя к этому фильму, но и поднять на поверхность в общественном дискурсе вопрос истории, как индивидуальной, семейной, так и общенациональной», - прокомментировала Полина Толмачова, маркетинг-директор FILM.UA Group.

«К разработке экранизации романа Анатолия Димарова мы приступили больше 3 лет назад. Это был длинный путь, поскольку такие сложные и масштабные проекты требуют много времени и ресурсов. Важную роль в том, что зрители увидят сериал этой осенью, сыграла полученная нами господдержка. И мы очень благодарны нашим партнерам FILM.UA Group за проделанную работу по реализации этого большого проекта. Учитывая уровень романа «І будуть люди» и тематику, которая в нем поднимается, мы верим, что экранизация станет важным телевизионным и культурным событием для нашей страны. А также станет толчком для того, чтобы книга Анатолия Димарова была опубликована еще раз и наконец-то стала доступной широкому кругу читателей», - отметила управляющая директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

Сериал создан при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.

І будуть люди

Премьера в Украине: осень 2020 года

Жанр: семейная сага, историческая драма

Тип: сериал

Производство: FILM.UA, по заказу Министерства культуры и информационной политики Украины, телеканала СТБ

Режиссер: Аркадий Непиталюк

Продюсеры: Сергий Демидов, Виктор Мирский, Людмила Семчук

Креативный продюсер: Олеся Лукьяненко

Исполнительный продюсер: Валерия Ткачук

Оператор: Дмитрий Юриков

Авторы сценария: Татьяна Щегельская, Тарас Антипович, по роману А. Димарова «І будуть люди»

В ролях: Остап Дзядек, Акмал Гурезов, Елена Борозенец, Катерина Григоренко, Виктор Жданов, Константин Темляк, Александр Пискунов, Александр Мавриц, Макар Тихомиров, Анна Тамбова, Виталий Ажнов, Алина Костюкова, Игорь Колтовский.