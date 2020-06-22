Исчезнувшая невеста: СТБ покажет детективную мелодраму Татьяны Гнедаш

22 июня 2020 12:00 Александр Кива
Исчезнувшая невеста: СТБ покажет детективную мелодраму Татьяны Гнедаш
Исчезнувшая невеста: СТБ покажет детективная мелодраму Татьяны Гнедаш

С понедельника, 22 июня, в 20:15 на СТБ стартует 8-серийная авантюрная мелодрама «Исчезнувшая невеста» Татьяны Гнедаш.

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Детектив расскажет о таинственном исчезновении главной героини Анны Твардовской, которую сыграла Даша Трегубова.

40-летняя красивая и успешная женщина пропадает после своей свадьбы: в первую брачную ночь она бесследно исчезает при загадочных обстоятельствах. То, что вначале кажется несчастным случаем, очень скоро квалифицируется следствием как убийство. Лиза, дочь пропавшей без вести Анны, начинает собственное расследование и раскрывает тайны из жизни матери и её окружения, о которых не имела понятия.

“История о женской гордыне и мужской трусости, которым противостоят женская самоотверженность и мужская отвага: все борются со своими демонами и в результате добро побеждает. Но за победу добра в нашей истории герои будут вынуждены заплатить очень высокую цену”, - делится подробностями сюжета Татьяна Гнедаш.

Автор идеи: Татьяна Гнедаш

Режиссер: Майя Сомова

В ролях: Даша Трегубова, Клавдия Дрозд-Бунина, Валерия Ходос, Наталья Бабенко, Дмитрий Паламарчук, Софья Письман и другие.

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