Санта Димопулос назвала основные составляющие счастливого брака: Личное пространство и интересы

29 августа 2020 17:10 Катерина Даниленко
Санта Димопулос назвала основные составляющие счастливого брака: Личное пространство и интересы
Певица Санта Димопулос
социальная сеть Instagram

Бывшая солистка ВИА Гра Санта Димопулос вот уже 7 лет живет в счастливом браке с бизнесменом Игорем Кучеренко. Пара воспитывает двоих детей.

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В реалити-шоу «Почти бывшие» знаменитость рассказала, как ей удается поддерживать одновременно гармоничные отношения с мужем и быть примерной мамой.

Певица убеждена, что здоровые отношения в семье основаны на любви, тактильности и личном пространстве каждого из партнеров.

Во-первых, это общение со своим мужем – с открытым сердцем и наполненным любовью. Во-вторых, в отношениях очень важна тактильность – объятия, поцелуи. Именно они добавляют ощущение близости и безопасности для женщины. Чтобы ваш брак был крепким и счастливым, у каждого партнера должны быть свои интересы и свое личное пространство ‒ нам всем иногда важно побыть наедине с собой,
– делится своим опытом знаменитость.

Певица Санта Димопулос с мужем и дочкой / социальная сеть Instagram

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Однако общие интересы с мужчиной, по мнению Санты, также обязательны, ведь что-то должно притягивать двух личностей. Большая разница в возрасте абсолютно не мешает супругам находить общий язык между собой и любить друг друга.

У нас с мужем разница 18 лет, мы уже 7 лет вместе и это самые счастливые времена в моей жизни. Поймите, каждому свое,
– добавила Димопулос.

Напомним,

Певица Санта Димопулос с сыном / социальная сеть Instagram
 

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