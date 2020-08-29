Санта Димопулос назвала основные составляющие счастливого брака: Личное пространство и интересы
Бывшая солистка ВИА Гра Санта Димопулос вот уже 7 лет живет в счастливом браке с бизнесменом Игорем Кучеренко. Пара воспитывает двоих детей.
Певица убеждена, что здоровые отношения в семье основаны на любви, тактильности и личном пространстве каждого из партнеров.
Во-первых, это общение со своим мужем – с открытым сердцем и наполненным любовью. Во-вторых, в отношениях очень важна тактильность – объятия, поцелуи. Именно они добавляют ощущение близости и безопасности для женщины. Чтобы ваш брак был крепким и счастливым, у каждого партнера должны быть свои интересы и свое личное пространство ‒ нам всем иногда важно побыть наедине с собой,– делится своим опытом знаменитость.
У нас с мужем разница 18 лет, мы уже 7 лет вместе и это самые счастливые времена в моей жизни. Поймите, каждому свое,– добавила Димопулос.
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