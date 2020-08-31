Танці з зірками-2020: Ольга Фреймут выступила в 1 эфире, несмотря на болезнь COVID-19
30 августа на телеканале 1+1 состоялся первый прямой эфир проекта "Танці з зірками-2020".
Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая все это время боролась с высокой температурой и доктор рекомендовал соблюдать постельный режим и избегать любых физических нагрузок. Чуть лучше обстоят дела у второй пары.
Ольга Фреймут, узнав о диагнозе COVID-19 у себя и своего партнера, – решила не останавливаться в тренировках, чтобы не свести на нет все эти месяцы упорной работы в зале. Медики, оценив состояние экс-Ревизора, не запрещали ей заниматься танцами.
Судьи оценивали танец Ольги и Ильи на ровне с другими участниками. Вердикт жюри был таким: Григорий Чапкис поставил паре 10 баллов, Екатерина Кухар – 9, Влад Яма – 7. С общим баллом 26 пара заняла позицию в четверке лидеров первого эфира.
Напомним,