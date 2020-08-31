Танці з зірками-2020: Ольга Фреймут выступила в 1 эфире, несмотря на болезнь COVID-19

30 августа на телеканале 1+1 состоялся первый прямой эфир проекта "Танці з зірками-2020".

В начале выпуска ведущий шоу Юрий Горбунов сообщил, что две пары находятся дома, на самоизоляции. У Дарьи Петрожицкой, Ольги Фреймут и их партнеров положительный тест на коронавирус.

Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая все это время боролась с высокой температурой и доктор рекомендовал соблюдать постельный режим и избегать любых физических нагрузок. Чуть лучше обстоят дела у второй пары.

Ольга Фреймут, узнав о диагнозе COVID-19 у себя и своего партнера, – решила не останавливаться в тренировках, чтобы не свести на нет все эти месяцы упорной работы в зале. Медики, оценив состояние экс-Ревизора, не запрещали ей заниматься танцами.

Танці з зірками-2020: Ольга Фреймут с партнером Ильей Падзина / instagram.com/freimutolia

Поэтому телезрители увидели выступление Ольги и Ильи Падзина в 1 прямом эфире проекта. Конечно же, на главном паркете страны пара не появилась, их танец показали в записи. Станцевала Ольга и Илья фокстрот во дворе дома Фреймут.

Судьи оценивали танец Ольги и Ильи на ровне с другими участниками. Вердикт жюри был таким: Григорий Чапкис поставил паре 10 баллов, Екатерина Кухар – 9, Влад Яма – 7. С общим баллом 26 пара заняла позицию в четверке лидеров первого эфира.

Напомним,