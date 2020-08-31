Танці з зірками-2020: Олег Винник и Алена Шоптенко объединили на паркете мюзикл, рок и танго

31 августа 2020 12:20 Юлия Крутиева
Танці з зірками-2020: Олег Винник и Алена Шоптенко объединили на паркете мюзикл, рок и танго
Олег Винник и Алена Шоптенко
Пресс-служба Олега Винника

В первом прямом эфире нового сезона "Танців з зірками" одна из самых ярких пар проекта Олег Винник и Алена Шоптенко в страстном танго представили собственное прочтение знаменитого мюзикла "The Phantom Of The Opera".

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Идея номера для «Танців з зірками» родилась на фоне театрального прошлого Винника. Более 10 лет артист посвятил игре в мюзиклах на сценах выдающихся европейских театров. А зарождению и реализации мечты послужила афиша «Призрака оперы», которую Олег, еще будучи студентом, однажды увидел на улице Фирзена. 

Позднее самый влиятельный и успешный продюсер музыкального театра Великобритании, владелец 7 театров и постановщик более 30 мюзиклов в разных уголках мира Камерон Макинтош предлагал Виннику роль Фантома в Лондоне, однако тогда на пике популярности Олег принял решение возвращаться на Родину.  

Олег Винник и Алена Шоптенко / Пресс-служба Олега Винника
В музыкальном сопровождении постановки кумир миллионов и одна из самых известных танцовщиц страны сочетали классику мюзикла и стилистику рока. На этом фишки не закончились. Музыкант сделал то, на что до него не решался ни один из его коллег: впервые в истории шоу Винник одновременно танцевал и пел. Артист самостоятельно исполнил вокальную партию Фантома. 

Это тот уникальный случай, когда утверждение номера и трека длилось буквально 10 минут. Все единогласно поддержали нашу идею. У Олега очень яркий характер и мужественный типаж, танго – однозначно его танец. По сути, в нашей постановке он сыграл самого себя – властного соблазнителя, - рассказала Шоптенко. В предыдущих сезонах были случаи, когда участники пели и танцевали в одном номере, но не синхронно. Мы же пошли ва-банк. Это очень сложно, у вокала и у танца разный ритмический рисунок, но все получилось круто.

Олег Винник и Алена Шоптенко / Пресс-служба Олега Винника
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Пара продемонстрировала несколько эффектных поддержек, однако решила сразу не открывать все козыри.

Поначалу мне было страшно делать поддержки с Олегом, до тех пор, пока он не поднял меня на вытянутых руках и не сделал все сам, - призналась Алена. - Первую дистанцию мы преодолели за 5 секунд. К слову, многие мне говорят, что рядом с Олегом я выгляжу мягче и слабее.

Олег Винник и Алена Шоптенко / Пресс-служба Олега Винника
Напомним, 

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