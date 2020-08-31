Танці з зірками-2020: Олег Винник и Алена Шоптенко объединили на паркете мюзикл, рок и танго
В первом прямом эфире нового сезона "Танців з зірками" одна из самых ярких пар проекта Олег Винник и Алена Шоптенко в страстном танго представили собственное прочтение знаменитого мюзикла "The Phantom Of The Opera".
Позднее самый влиятельный и успешный продюсер музыкального театра Великобритании, владелец 7 театров и постановщик более 30 мюзиклов в разных уголках мира Камерон Макинтош предлагал Виннику роль Фантома в Лондоне, однако тогда на пике популярности Олег принял решение возвращаться на Родину.
Это тот уникальный случай, когда утверждение номера и трека длилось буквально 10 минут. Все единогласно поддержали нашу идею. У Олега очень яркий характер и мужественный типаж, танго – однозначно его танец. По сути, в нашей постановке он сыграл самого себя – властного соблазнителя, - рассказала Шоптенко. В предыдущих сезонах были случаи, когда участники пели и танцевали в одном номере, но не синхронно. Мы же пошли ва-банк. Это очень сложно, у вокала и у танца разный ритмический рисунок, но все получилось круто.
Поначалу мне было страшно делать поддержки с Олегом, до тех пор, пока он не поднял меня на вытянутых руках и не сделал все сам, - призналась Алена. - Первую дистанцию мы преодолели за 5 секунд. К слову, многие мне говорят, что рядом с Олегом я выгляжу мягче и слабее.