Дмитрия Комарова наградил Президент Украины почетным званием

1 сентября 2020 00:45 Юлия Крутиева
Дмитрия Комарова наградил Президент Украины почетным званием
Дмитрий Комаров с Президентом Украины Владимиром Зеленским
пресс-служба

Главный путешественник страны, журналист, фотограф, а также автор и ведущий программы "Мир наизнанку" на 1+1 Дмитрий Комаров был удостоен звания "Заслуженный журналист Украины".

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Телеведущий Дмитрий Комаров отметил, что считает эту награду, прежде всего, заслугой зрителей программы «Мир наизнанку», чья любовь и интерес к проекту и являются его главным мотиватором и стимулом. На своей страничке в социальной сети Дмитрий Комаров поблагодарил Президента и всех поклонников его авторского проекта:

Я благодарен Президенту. Но особенно благодарен зрителям программы «Мир наизнанку», которой в этом году исполняется 10 лет. Дорогие друзья, это, прежде всего ваша, а не моя награда. Если бы не ваша любовь и интерес к проекту, его бы не было. Вы – мой стимул и главный двигатель. Когда мы с оператором Александром Дмитриевым по 150–200 дней в году проводим в экспедициях, мы делаем это для вас. Для меня «Мир наизнанку» не работа – это моя жизнь. Ну, а награда – это еще один стимул работать усерднее, забираться всё дальше, а показывать всё больше. И ни малярия, ни "людоеды", ни пираньи с крокодилами меня не остановят, если вы любите «Мир наизнанку». Я благодарен Президенту за награду, а для себя решил, что это – наша общая с вами награда. Не моя, а наша. Награда семьи создателей, а главное – зрителей «Мира наизнанку». Спасибо вам. Не подведу. Не переключайтесь.

Дмитрий Комаров получил звание "Заслуженный журналист Украины" / пресс-служба

Журналистика была страстью Дмитрия еще в раннем возрасте, а со временем стала призванием и стилем жизни.

В 10-летнем возрасте я уже фотографировал, сам проявлял пленки "Свема" и печатал черно-белые фотографии под светом красной лампы, – рассказывает Дмитрий. – В 12 лет опубликовал первую статью, а в 17 впервые устроился на работу в газету «Теленеделя». Тогда я и подумать не мог, что сегодня получать от Президента награду «Заслуженный журналист Украины». Я вообще никогда не стремился к наградам, потому что журналистика для меня – не работа, а стиль жизни. Я просто очень люблю то, что делаю. Обожаю. Не могу без этого.

Дмитрий Комаров получил звание "Заслуженный журналист Украины" / пресс-служба

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Как журналист и фотограф Комаров сотрудничал с десятками печатных изданий, сначала размещая там эксклюзивные фото звезд украинского и мирового шоу-бизнеса, а позже публикуя фоторепортажи и статьи о собственных путешествиях в экзотические страны.

Уже тогда читатели отмечали профессиональную хватку Дмитрия, его умение находить необычные темы и делать уникальные репортажи, а особая живая манера подачи стала профессиональным почерком молодого журналиста Комарова.

Широкую известность Дмитрию Комарову принесла его авторская программа «Мир наизнанку», которой в этом году исполняется 10 лет. За эти годы проект успел завоевать многомиллионную аудиторию в разных странах мира.

Дмитрий Комаров получил звание "Заслуженный журналист Украины" / пресс-служба

Особенностью проекта являются уникальные журналистские расследования Дмитрия Комарова, спецрепортажи из труднодоступных и часто опасных мест, которые не всегда могут повторить даже опытные путешественники и журналисты.

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Так, Дмитрий Комаров стал первым журналистом, который взял интервью у настоящего наркобарона в Бразилии, первым украинцем, который принял участие в знаменитом карнавале в Рио-де-Жанейро и показал его изнутри, одним из первых он побывал на месте катастрофы в Брумадинью (Бразилия) и стал одним из немногих журналистов, кто показал АЭС Фукусима (Япония) изнутри. Телеведущий поднимался на горные пики, добывал серу из кратера действующего вулкана, строил дом на дереве вместе с первобытным племенем бывших людоедов и снял множество других захватывающих и часто опасных для жизни сюжетов.

Дмитрий Комаров получил звание "Заслуженный журналист Украины" / пресс-служба

Сейчас зрители с нетерпением ждут продолжения программы «Мира наизнанку». Уже 2 сентября на «1+1» выйдут свежие серии с новыми репортажами и невероятными приключениям Дмитрия Комарова и оператора Александра Дмитриева. Какие сюрпризы ждут зрителей в новых выпусках – станет известно уже совсем скоро.

Напомним,

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