Світ навиворіт. Україна 3 сезон 11 випуск від 19.12.2025 дивитися онлайн

Світ навиворіт. Україна 3 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 19.12.2025
19.12.2025 на 1+1 Україна і на сайті TV.UA в етер вийшов 11 випуск 3 сезону проєкту Світ навиворіт. Україна 2025. 11 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна 3 сезон від 12.12.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться в 11 випуску проєкту Світ навиворіт. Україна 3 сезон: Дмитро Комаров покаже, як святкують Різдво на Покровському напрямку і у найдовшій гіпсовій печері світу! Навіть у прифронтових містах люди знаходять радість у зимових святах. Цього випуску Дмитро Комаров і команда «Світ навиворіт. Україна» вирушає у велику новорічну подорож, щоб побачити, як святкують зимові свята по всій країні! Як військові на Покровському напрямку зберігають традиції Святвечора? Та які неймовірні скульптури можна побачити у найдовшій гіпсовій печері світу? Кадри, що вразять кожного! Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Україна 3 сезон 11 випуск від 19.12.2025.