Світ навиворіт. Україна 3 сезон 10 випуск від 12.12.2025 дивитися онлайн

Світ навиворіт. Україна 3 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 12.12.2025
12.12.2025 на 1+1 Україна і на сайті TV.UA в етер вийшов 12 випуск 3 сезону проєкту Світ навиворіт. Україна 2025. 12 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна 3 сезон від 12.12.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 10 випуску проєкту Світ навиворіт. Україна 3 сезон: Дмитро Комаров продовжує відкривати невидиму сторону метрополітену Харкова. Як працює метро Харкова в реаліях повномасштабного вторгнення? Як ремонтують потяги у депо? Як перевіряють на справність тунелі та колії? Як приборкують підземні ріки? Ви познайомитесь з першою жінкою-машиністом метро Харкова та дізнаєтесь усі деталі її роботи! Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Україна 3 сезон 10 випуск від 12.12.2025.