Світ навиворіт. Україна 3 сезон 10 випуск від 12.12.2025 дивитися онлайн

18 січня 2026 14:49 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Світ навиворіт. Україна 3 сезон 10 випуск від 12.12.2025 дивитися онлайн
Світ навиворіт. Україна 3 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 12.12.2025
instagram.com/komarovmir

12.12.2025 на 1+1 Україна і на сайті TV.UA в етер вийшов 12 випуск 3 сезону проєкту Світ навиворіт. Україна 2025. 12 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна 3 сезон від 12.12.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 10 випуску проєкту Світ навиворіт. Україна 3 сезон: Дмитро Комаров продовжує відкривати невидиму сторону метрополітену Харкова. Як працює метро Харкова в реаліях повномасштабного вторгнення? Як ремонтують потяги у депо? Як перевіряють на справність тунелі та колії? Як приборкують підземні ріки? Ви познайомитесь з першою жінкою-машиністом метро Харкова та дізнаєтесь усі деталі її роботи! Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Україна 3 сезон 10 випуск від 12.12.2025.

10 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна 2025 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Світ навиворіт з Дмитром Комаровим дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Читайте TV.ua в Google.News

