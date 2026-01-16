Світ навиворіт. Україна 2 сезон 9 випуск від 05.12.2025 дивитися онлайн

16 січня 2026 12:07 Юлія Туренко
Випускаючий редактор

Світ навиворіт. Україна 2 сезон 9 випуск від 05.12.2025 дивитися онлайн
instagram.com/komarovmir

05.12.2025 на 1+1 Україна і на сайті TV.UA в етер вийшов 9 випуск 2 сезону тревел-проєкту Світ навиворіт. Україна 2025. 9 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна 2 сезон від 05.12.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожХто зверху 14 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 04.12.2025
Дивіться у 9 випуску проєкту Світ навиворіт. Україна 2 сезон: як живе та функціонує харківське метро? Хто керує внутрішніми процесами? Дмитро Комаров і команда Світу навиворіт дізнались унікальні подробиці про роботу метро від диспетчерів, електриків, машиністів та чергових по станції. Які правила безпеки має знати кожний пасажир? Як екстрено зупинити ескалатор? І як діяти, якщо раптом впали на колію? Зворотний бік метро Харкова, який точно вас здивує! Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Україна 2 сезон 9 випуск від 05.12.2025.

Усі випуски проєкту Світ навиворіт з Дмитром Комаровим дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

