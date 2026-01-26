Світ навиворіт. Україна 3 сезон 12 випуск від 26.12.2025 дивитися онлайн

Світ навиворіт. Україна 3 сезон: дивитися 12 випуск онлайн від 26.12.2025
26.12.2025 на 1+1 Україна і на сайті TV.UA в етер вийшов 12 випуск 3 сезону проєкту Світ навиворіт. Україна 2025. 12 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна 3 сезон від 26.12.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 12 випуску проєкту Світ навиворіт. Україна 3 сезон: Дмитро Комаров покаже унікальні українські традиції на Різдво! Як у селі Бороняво на Закарпатті відбувається бетлегем і чим це дійство відрізняється від вертепу? Яка чарівна істота допомагає закарпатцям свататись на Різдво? Як свято відзначають українські роми? Та яке різдвяне диво підготувала команда «Світу навиворіт» для хлопчика Петровича зі Слов'янська? Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Україна 3 сезон 12 випуск від 26.12.2025.