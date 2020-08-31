Украинский телеведущий вместе с женой заразился коронавирусом после отдыха на Шацких озерах

31 августа 2020 16:30 Юлия Крутиева
Украинский телеведущий вместе с женой заразился коронавирусом после отдыха на Шацких озерах
Ведущий Константин Грубич
facebook.com/nejnich

С каждой неделей в Украине увеличивается количество знаменитостей, которые заразились коронавирусом.

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Сейчас борьбу с Covid-19 продолжает певец Сергей Бабкин с женой, звезда сериала «Папик» Дарья Петрожицкая, ведущая Маричка Падалко с сыном и дочкой, а также Ольга Фреймут. 

Вчера вечером о своем диагнозе в прямом эфире программы «ТСН» рассказал Константин Грубич. О деталях протекания болезни ведущий и журналист поделился и на своей странице в Фейсбук. 

Константин предполагает, что подхватить Covid-19 он с женой мог в поезде, в котором они возвращались с отдыха на Шацких озерах. При этом он добавил, что симптомы коронавируса были похожи на обычную простуду. 

Ведущий Константин Грубич с женой / facebook.com/nejnich
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Сначала плохо себя чувствовать начала дочь Грубича, потом его жена, сын и потом сам телеведущий. Когда вся семья вернулась в Киев, семейный врач тут же вызвала бригаду на дом, чтобы оперативно сделать тесты. 

В результате, позитивный диагноз оказался только у Константина и его жены. 

Во время поездки на Шацкие озера в нашей семье случилась, как нам думалось, простуда – у каждого по своему сценарию. Начала дочка Влада – четыре дня сильно болело горло и насморк. Потом заболела жена Светлана – горло, температура 38,2, головная боль, кашель. Сын Ярослав начал кашлять, но без температуры, на глазу проявился конъюнктивит, болела голова. У меня два вечера была температура, было плохо, – пишет Грубич. – Температура была не выше 37,2, кашля не было, голова болела и спину ломало, думали, что обжегся, когда ходил в озере по 200 метров до глубины. Думали, что ОРВИ, так как на Свитязе перепады температур были до 20 градусов. Лечились по-восточному: пили чай, сбивали температуру, и через несколько дней вроде все прошло. Вроде бы.

Напомним,  

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