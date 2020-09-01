Эд Ширан стал отцом и рассекретил необычное имя первенца

В семье британского музыканта и актера Эда Ширана несколько дней назад произошло радостное событие.

29-летний поп-исполнитель Эд Ширан и его супруга, бывшая хоккеистка, 28-летняя Черри Сиборн, впервые стали родителями. Пара невероятно счастлива долгожданному пополнению в семье.

Новостью о рождении малыша Ширан поделился с поклонниками на своей странице в Инстаграм. В своем микроблоге артист опубликовал милое фото детских носочков, а в подписи к кадру сообщил, что стал отцом еще на прошлой неделе.

На прошлой неделе Черри родила нашу красивую и здоровую дочь – Лайру Антарктиду Сиборн Ширан, – написал в Сети Ширан. – Мы в восторге от нее. И мама, и ребенок чувствуют себя прекрасно. Мы на седьмом небе от счастья.

Эд Ширан с женой Черри Сиборн / Fotobank / GettyImages

Также музыкант попросил фанатов уважать его личное пространство и не лезть в жизнь его семьи.

Отметим, что Эд подружился с Черри еще в школе. В 2018 году пара обручилась, а в 2019 влюбленные отгуляли свадьбу. О беременности жены Ширана стало известно благодаря инсайдерам. Сами супруги не комментировали эту информацию на протяжении всех 9 месяцев.

Напомним,