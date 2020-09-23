Влад Яма рассказал о ревности жены к Наталье Могилевской

Танцора Владу Яме не раз приписывали роман с певицей Наталией Могилевской.

Как только Влад Яма и Наталья Могилевская впервые появились на паркете, им сразу приписали роман, но на тот момент танцор думал только о том, как правильно выстроить работу со строптивой партнершей.

О том, какие между ними были отношения, Влад Яма поделился в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

О сложности характера Натальи Могилевской я узнал за два года до нашего официального знакомства. Однажды я увидел ее в работе: она давала указания одному из начинающих артистов и очень его ругала. Очень сильно, – рассказал Яма. – Я на тот момент ни разу не слышал таких слов от женщин. И тогда я понял, какой у нее характер.

Танцор Влад Яма / instagram.com/vladyama_official

Чтобы нечто подобное не повторилось во время занятий, Яма сразу объяснил, как нужно вести себя во время работы.

Я сказал, что танцевальный зал – это святое. Если хочешь поругать кого-то, даже меня, давай выйдем, там все решим. Но здесь мы должны работать, – сказал хореограф своей партнерше Натальи Могилевской. – Мы не имеем права обижать это место. Здесь не должно быть сказано ничего плохого.

Наталья Могилевская согласилась с этим у них началась работа. Партнеры много времени проводили вместе, и их стали подозревать в романе.

Все это было во время танца. То есть когда важен каждый вдох и выдох, когда нужно думать, о чем история танца и максимально выложиться в зале и тем более на паркете. Даже мне казалось, что мы пара. Были эти моменты, секунды, – сказал Влад. – После танца, в реальной жизни, на тренировках – нет.

Влад Яма с женой / instagram.com/vladyama_official

К тому же на тот момент у Влада Ямы уже была любимая девушка.

Я честно сказал Лилиане, что у нас с Натальей Могилевской ничего не было, не будет и быть не может, – поделился Влад. – Затем она призналась, что немного ревновала. Но скандалов на самом деле не было. Мы оба знаем цену себе и друг другу.

Напомним,