Влад Яма признался, за что ругает его жена: Любит, чтобы я покупал ей все, что она хочет

23 августа 2020 00:25 Юлия Крутиева
Влад Яма признался, за что ругает его жена: Любит, чтобы я покупал ей все, что она хочет
Хореограф Влад Яма с женой и сыном
пресс-служба Нового канала

Известный танцор Влад Яма может получить строгий выговор дома.

Читайте такжеАкторка фільму "І будуть люди" Катерина Григоренко: Я плакала, коли читала сценарій
Харизматичный и талантливый Влад Яма своими па может покорить любую девушку. Но дома Влада ждут два человека, которые навсегда пленили его сердце – жена Лилиана и сын Леон. Правда, встречают они главу семьи не всегда комплиментами.

Меня сын может отругать за то, что я слишком долго был на работе, – рассказывает Влад за кулисами шоу «Дети против звезд» (Новый канал). – Бывает, он меня не отпускает на работу, держит за руку и говорит: «Не пущу тебя». Приходится уходить, ведь я зарабатываю для семьи и для него в том числе. Когда в воскресенье мы идем в ресторан либо заходим в детский магазин или магазин игрушек, должны быть деньги, чтобы оплатить все.

Влад Яма с женой Лилианой / пресс-служба Нового канала

Лилиана ругает любимого супруга по другому поводу.

За то, что я забыл купить листья салата, – смеется хореограф. – Жена любит, чтобы я покупал ей все, что она хочет. Иногда просьбы не очень систематизированы. Она может сначала сказать одно, через время другое, потом позвонить и сказать третье, в смс написать четвертое, а в мессенджер – пятое. Все это собрать вместе сложно, нужна единая система. Но я знал, на что иду, когда женился. Поэтому реагирую спокойно.

А вот как отреагирует Влад Яма на баттл тет-а-тет против ребенка, Новый канал покажет этой осенью в шоу «Дети против звезд».

Напомним,

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд Новый Канал Влад Яма социальные сети новости Лилиана Яма

Материалы по теме

Лилия Ребрик покорила фолловеров страстным фото в объятиях мужа
Новости

Лилия Ребрик покорила фолловеров страстным фото в объятиях мужа
Больше не комик: Сергей Притула уходит из Варьяты-шоу и идет в мэры Киева
Новости

Больше не комик: Сергей Притула уходит из Варьяты-шоу и идет в мэры Киева
Группа КИНО выступит 13 марта в Киеве: петь будет сам Виктор Цой
Афиша мероприятий

Группа КИНО выступит 13 марта в Киеве: петь будет сам Виктор Цой
Лунный гороскоп на 23 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 23 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Ренессанс коньяка Жан-Жак: новый виток любви потребителей

Ренессанс коньяка Жан-Жак: новый виток любви потребителей
Предиабет: как понять, что вам угрожает сахарный диабет?

Предиабет: как понять, что вам угрожает сахарный диабет?
Говорит Украина: Ванна смерти: кожа сгорела — глаза остались (эфир от 20.08.2020)

Говорит Украина: Ванна смерти: кожа сгорела — глаза остались (эфир от 20.08.2020)

Популярное видео

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 15.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 15.08.2020)
Говорит Украина: Ванна смерти: кожа сгорела — глаза остались (эфир от 20.08.2020)

Говорит Украина: Ванна смерти: кожа сгорела — глаза остались (эфир от 20.08.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK