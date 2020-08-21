Мерьем Узерли устроила провокационную фотосессию топлес

21 августа 2020 15:35 Юлия Крутиева
Мерьем Узерли устроила провокационную фотосессию топлес
Актриса Мерьем Узерли
instagram.com/meryemuzerlimeryem

Звезда «Великолепного века» стала регулярной героиней провокационных новостей.

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Практически каждый месяц Мерьем Узерли подкидывает публике поводы для бурных обсуждений. Мы уже успели обсудить ее откровенные наряды, а также не удачную пластику.

В этот раз Узерли решила превзойти саму себя. Звезда «Великолепного века» взорвала Сеть с помощью провокационной фотосессией, в которой она предстала без одежды.

Актриса Мерьем Узерли / instagram.com/meryemuzerlimeryem
На своей странице в Инстаграм Мерьем опубликовала серию черно-белых фотографий, на которых она позирует лежа на полу топлес. При этом ее грудь усыпана цветами.

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При этом каких-либо комментариев, под галереей провокационных кадров, Узерли не оставила. Но фолловеры осталась в восторге от неожиданного поступка актрисы.

Актриса Мерьем Узерли / instagram.com/meryemuzerlimeryem
Напомним, 

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