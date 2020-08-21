Мерьем Узерли устроила провокационную фотосессию топлес
21 августа 2020 15:35
Юлия Крутиева
Актриса Мерьем Узерли
instagram.com/meryemuzerlimeryem
Звезда «Великолепного века» стала регулярной героиней провокационных новостей.
Практически каждый месяц Мерьем Узерли
подкидывает публике поводы для бурных обсуждений. Мы уже успели обсудить ее откровенные наряды, а также не удачную пластику.
В этот раз Узерли решила превзойти саму себя. Звезда «Великолепного века» взорвала Сеть с помощью провокационной фотосессией, в которой она предстала без одежды.
Актриса Мерьем Узерли / instagram.com/meryemuzerlimeryem
На своей странице в Инстаграм Мерьем опубликовала серию черно-белых фотографий, на которых она позирует лежа на полу топлес. При этом ее грудь усыпана цветами.
При этом каких-либо комментариев, под галереей провокационных кадров, Узерли не оставила. Но фолловеры осталась в восторге от неожиданного поступка актрисы.
Актриса Мерьем Узерли / instagram.com/meryemuzerlimeryem
Напомним,