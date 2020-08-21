Мерьем Узерли устроила провокационную фотосессию топлес

Звезда «Великолепного века» стала регулярной героиней провокационных новостей.

Практически каждый месяц Мерьем Узерли подкидывает публике поводы для бурных обсуждений. Мы уже успели обсудить ее откровенные наряды, а также не удачную пластику.

В этот раз Узерли решила превзойти саму себя. Звезда «Великолепного века» взорвала Сеть с помощью провокационной фотосессией, в которой она предстала без одежды.

Актриса Мерьем Узерли / instagram.com/meryemuzerlimeryem

На своей странице в Инстаграм Мерьем опубликовала серию черно-белых фотографий, на которых она позирует лежа на полу топлес. При этом ее грудь усыпана цветами.

При этом каких-либо комментариев, под галереей провокационных кадров, Узерли не оставила. Но фолловеры осталась в восторге от неожиданного поступка актрисы.

Актриса Мерьем Узерли / instagram.com/meryemuzerlimeryem

Напомним,