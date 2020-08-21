Від пацанки до панянки: участница первого сезона шоу Люда Понзель стала мамой

21 августа 2020 11:10 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки: участница первого сезона шоу Люда Понзель стала мамой
Участницы шоу «Від пацанки до панянки»
пресс-служба Нового канала

Участница «Від пацанки до панянки» Люда Понзель по прозвищу БДСМ стала мамой дочери.

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На проекте «Від пацанки до панянки» настоящий беби-бум! Сначала Влада Роговенко сообщила о своей беременности, потом ее «коллега» по сезону Алина Шевченко ошарашила новостью об интересном положении. 

Еще одна экс-«пацанка» – участница первого сезона реалити и героиня сериалити «Пацанки. Новая жизнь» (Новый канал) Люда Понзель родила малышку. Девочка появилась на свет 20 августа в седьмом роддоме Киева. 

Роды были очень тяжелые, и я себя плохо чувствую, – рассказывает Люда. – Огромное спасибо за поздравления. Добрые пожелания, энергетика и вера тех, кто за нас переживал, помогли.

Участница шоу Від пацанки до панянки Люда Понзель / пресс-служба Нового канала
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Кстати, в 2017 году Люда Понзель уже была «беременна». По сети гуляли фото с животом, а девушка выглядела откровенно плохо. Тогда у нее не было отношений, и многие подумали, что она начала разгульную жизнь. 

Участница шоу Від пацанки до панянки Люда Понзель стала мамой / пресс-служба Нового канала
На самом деле, тогда Понзель стала участницей социального эксперимента в сериалити «Пацанки. Новая жизнь». Сейчас же у девушки в личной жизни все хорошо. Парню Люды 23 года, и он присутствовал на родах. 

Напомним, 

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