Від пацанки до панянки: участница первого сезона шоу Люда Понзель стала мамой
21 августа 2020 11:10
Юлия Крутиева
Участницы шоу «Від пацанки до панянки»
пресс-служба Нового канала
Участница «Від пацанки до панянки» Люда Понзель по прозвищу БДСМ стала мамой дочери.
На проекте «Від пацанки до панянки»
настоящий беби-бум! Сначала Влада Роговенко сообщила о своей беременности, потом ее «коллега» по сезону Алина Шевченко ошарашила новостью об интересном положении.
Еще одна экс-«пацанка» – участница первого сезона реалити и героиня сериалити «Пацанки. Новая жизнь» (Новый канал) Люда Понзель родила малышку. Девочка появилась на свет 20 августа в седьмом роддоме Киева.
Роды были очень тяжелые, и я себя плохо чувствую, – рассказывает Люда. – Огромное спасибо за поздравления. Добрые пожелания, энергетика и вера тех, кто за нас переживал, помогли.
Участница шоу Від пацанки до панянки Люда Понзель / пресс-служба Нового канала
Кстати, в 2017 году Люда Понзель уже была «беременна». По сети гуляли фото с животом, а девушка выглядела откровенно плохо. Тогда у нее не было отношений, и многие подумали, что она начала разгульную жизнь.
Участница шоу Від пацанки до панянки Люда Понзель стала мамой / пресс-служба Нового канала
На самом деле, тогда Понзель стала участницей социального эксперимента в сериалити «Пацанки. Новая жизнь». Сейчас же у девушки в личной жизни все хорошо. Парню Люды 23 года, и он присутствовал на родах.
Напомним,