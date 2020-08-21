Ревизор-11: Юлия Панкова обнаружила в хостеле нарушение статьи Гражданского кодекса
Ведущая Нового канала проверила самый известный хостел в Харькове.
Меня приветливо встретила администратор Инна, – рассказывает девушка. – Она и провела в номер, где поселились наши тайные посетители. Его я и проверила.
Постельное белье и наматрасники – чистые. Все поверхности – в безупречном состоянии. В ванной комнате кафель сиял.
На кухне гости могут пользоваться посудой и техникой, – рассказывает Юля. – А еще здесь бесплатные чай и сахар. Словом, владельцы хостела заботятся о своих посетителях.
Все идеально, кроме установленных камер в номерах общего пользования.
Меня этот факт очень смутил, – признается ведущая. – Владелец заверил, что поставил их не ради «подглядывания», а для безопасности гостей. По его словам, было обнаружено несколько краж личных вещей посетителей. Именно после этого он установил видеонаблюдение.
Теперь «Хостел 11» может похвастаться не только идеальными условиями, уютом и комфортом для посетителей, но и табличкой «Ревизора», которую им вручила ведущая программы.
Напомним,