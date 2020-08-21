Ревизор-11: Юлия Панкова обнаружила в хостеле нарушение статьи Гражданского кодекса

21 августа 2020 00:25 Юлия Крутиева
Ревизор-11: Юлия Панкова обнаружила в хостеле нарушение статьи Гражданского кодекса
Ревизор-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
пресс-служба Нового канала

Ведущая Нового канала проверила самый известный хостел в Харькове.

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Десять минут до центра и два вокзала рядом. Идеальное расположение для «Хостела 11» в Харькове. На сайте заведения гости оставляют только положительные отзывы. Уютно ли и комфортно ли там посетителям, проверила ведущая программы «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова.

Меня приветливо встретила администратор Инна, – рассказывает девушка. – Она и провела в номер, где поселились наши тайные посетители. Его я и проверила.

Постельное белье и наматрасники – чистые. Все поверхности – в безупречном состоянии. В ванной комнате кафель сиял.

На кухне гости могут пользоваться посудой и техникой, – рассказывает Юля. – А еще здесь бесплатные чай и сахар. Словом, владельцы хостела заботятся о своих посетителях.

Ревизор-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020) / пресс-служба Нового канала

Все идеально, кроме установленных камер в номерах общего пользования.

Меня этот факт очень смутил, – признается ведущая. – Владелец заверил, что поставил их не ради «подглядывания», а для безопасности гостей. По его словам, было обнаружено несколько краж личных вещей посетителей. Именно после этого он установил видеонаблюдение.

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В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Украины, видеонаблюдение возможно только при наличии согласия лица. К сожалению, в хостеле посетителям о камерах не сообщают. Владелец пообещал Юле, что эту ситуацию он исправит.

Теперь «Хостел 11» может похвастаться не только идеальными условиями, уютом и комфортом для посетителей, но и табличкой «Ревизора», которую им вручила ведущая программы.

Напомним,

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