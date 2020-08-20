Популярные ведущие 1+1 украсили обложку Теленедели к 25-летию канала: все секреты телекухни

В этом году телеканал 1+1 празднует масштабный юбилей - 25 лет в эфире.

За этот период на “1+1” было создано много грандиозных телепроектов и рейтинговых сериалов. К 25-летнему юбилею звезды и топ-продюсеры канала стали главными героями свежего выпуска журнала «Теленеделя» , в котором открыли тайны закулисья популярных телепроектов.

Обложку украсили ведущие Юрий Горбунов, Екатерина Осадчая, Руслан Сеничкин, Людмила Барбир и Лидия Таран. А в эксклюзивном интервью о секретах телекухни рассказала директор департамента утреннего вещания «1+1 media» Юлия Жмакина, руководитель департамента Big Entertainment Shows Владимир Завадюк и главный продюсер сериалов и фильмов на 1+1 Алёна Еремеева.

Генеральный директор 1+1 media Ярослав Пахольчук называет команду “1+1” - симбиозом людей, идей и их воплощения в жизнь.

У нас очень крутая команда, которая отличается свободолюбием, широтой мировоззрения, смелостью к экспериментам и легкостью их реализации. Мы не просто информируем, мы и развлекаем зрителей, за что они с благодарностью возвращаются ежедневно к нам. Сегодня у группы есть сильные позиции, и задача канала на ближайшее время - стать безоговорочным лидером телесмотрения,

– комментирует Ярослав Пахольчук.

Один из самых известных проектов телеканала - “Сніданок з 1+1”, под который просыпается вся страна. Согласно телерейтингам, сегодня это самое популярное утреннее шоу на украинском телевидении. Рассказывая о закулисье “Сніданка з 1+1”, Юлия Жмакина отметила, что над его созданием трудится команда из 60 человек, которую из-за теплой и слаженной работы часто называют сериалом “Друзья”. А неординарная четверка ведущих утреннего шоу очень импонирует зрителям.

Сейчас у нас очень интересный квартет ведущих. Все абсолютно разные, но вместе составляют хороший ансамбль, – отметила Юлия Жмакина. – Более традиционная пара – Руслан Сеничкин и Людмила Барбир. За долгие годы работы в программе они стали символом проекта и любимцами публики. Самое большое открытие для всего телевизионного рынка – пара Егора Гордеева и Нели Шовкопляс. Никто долго не мог понять, как это возможно. Егор – ботан, интеллектуал, Неля – невероятно душевная и добрая. Она воплощение образа Золушки на украинском телевидении: пришла работать на шоу фактически без опыта.

Сам Руслан Сеничкин поделился: во время эфиров за 10 лет работы с ним часто случались разные курьезы. А Людмила Барбир рассказала, что ради работы в утреннем шоу ей пришлось привыкать к ранним подъемам в 4 утра.

Я очень погружен в работу. Случалось, даже в выходные мог проснуться в пять утра, выбежать из дома, сесть за руль и поехать на канал, - поделился Руслан Сеничкин. – Там удивленный охранник мне сообщал, что сегодня суббота и выходить в эфир не нужно. Представьте себе, я тогда даже расстраивался.

Руководитель департамента Big Entertainment Shows Владимир Завадюк поделился закулисными деталями самых масштабных прямоэфирных шоу - “Голос країни” и “Танці з зірками”, которые открывают миру таланты, зажигают новые звезды, дарят зрителю яркие эмоции.

Для меня вся соль прямого эфира как раз в том, что все максимально живо и по-настоящему – даже если пошло не по плану. За много лет работы у нас было немало курьезных случаев. Из самых ярких – ведущая Оля Фреймут во время объявления результатов четвертого сезона «Голосу країни» подавилась метафаном, а у Святослава Вакарчука как-то выключился подсказчик во время исполнения песни. В прошлом году на «Танцях» зависла вся станция прямого эфира, и ведущему на балконе Игорю Ласточкину вместе с Юрием Горбуновым пришлось заполнять паузу длиной четыре минуты,

– отметил Владимир Завадюк в интервью.

Именно за кулисами проекта “Голос. Діти” на “1+1” началась романтическая история одной из самых известных пар украинского шоу-бизнеса - Юрия Горбунова и Катерины Осадчей. Как отметила Екатерина во время интервью, работа на одном канале и на одних проектах только помогает укреплять их отношения:

У нас только два совместных проекта – «Голос країни» и «Голос. Діти». Мы друг от друга не устаем. Наоборот, работать вместе – праздник и повод побыть друг с другом. В основном же много трудимся раздельно: Юра продюсирует кино, снимается в сериалах, у него есть другие проекты. Хотя нам очень комфортно вдвоем на съемочной площадке. Чем больше времени проводим вместе, тем крепче наши отношения.

А Лидия Таран описала, что входит в обязанности ведущей ТСН во время подготовки к новостному эфиру:

Работа в прямом эфире – это только вершина айсберга, которую видит зритель. На самом деле ведущие очень серьезно к нему готовятся. Я прихожу на канал и читаю новости, чтобы быть в курсе того, что произошло за день; изучаю темы, на которые мне нужно писать анонсы; разговариваю с журналистами, если нужна дополнительная информация; обсуждаю все с выпускающим редактором; начитываю анонсы; смотрю структуру выпуска. И только потом выхожу в прямой эфир.

Зрители 1+1 любят смотреть сериалы. Поэтому канал сделал собственное сериальное производство одним из приоритетов. И с каждым годом наращивает количество продукции, уделяя много внимания ее разнообразию и качеству. Главный продюсер сериалов и фильмов на 1+1 Алена Еремеева поделилась, что этой осенью канал порадует зрителей новыми яркими премьерами - продолжением уже ставшего культовым сериала «Великі Вуйки. Вдома краще», семейной комедии «СидОренки–СидорЕнки». Кроме того, на экраны выйдет новый проект – комедия «Рідня». Также она рассказала, какой сериал или фильм считает самыми успешным за последние годы на “1+1”.

Наше достижение – то, что удается снимать современные украинские сериалы, о которых потом говорят на кухне, в маршрутке, пересказывают друзьям, - прокомментировала Алена Еремеева. – Одним нравится экранизация прекрасного произведения Владимира Лиса «Століття Якова», а другим – фееричная комедия с Дзидзьо «Відморожений». Прекрасные успешные проекты, но они очень разные, как и наши зрители.

Больше интересных подробностей о команде телеканала “1+1” и создании всех самых популярных проектов читайте в свежем выпуске журнала “Теленеделя”.