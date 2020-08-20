Популярные ведущие 1+1 украсили обложку Теленедели к 25-летию канала: все секреты телекухни
В этом году телеканал 1+1 празднует масштабный юбилей - 25 лет в эфире.
Обложку украсили ведущие Юрий Горбунов, Екатерина Осадчая, Руслан Сеничкин, Людмила Барбир и Лидия Таран. А в эксклюзивном интервью о секретах телекухни рассказала директор департамента утреннего вещания «1+1 media» Юлия Жмакина, руководитель департамента Big Entertainment Shows Владимир Завадюк и главный продюсер сериалов и фильмов на 1+1 Алёна Еремеева.
Генеральный директор 1+1 media Ярослав Пахольчук называет команду “1+1” - симбиозом людей, идей и их воплощения в жизнь.
У нас очень крутая команда, которая отличается свободолюбием, широтой мировоззрения, смелостью к экспериментам и легкостью их реализации. Мы не просто информируем, мы и развлекаем зрителей, за что они с благодарностью возвращаются ежедневно к нам. Сегодня у группы есть сильные позиции, и задача канала на ближайшее время - стать безоговорочным лидером телесмотрения,– комментирует Ярослав Пахольчук.
Сейчас у нас очень интересный квартет ведущих. Все абсолютно разные, но вместе составляют хороший ансамбль, – отметила Юлия Жмакина. – Более традиционная пара – Руслан Сеничкин и Людмила Барбир. За долгие годы работы в программе они стали символом проекта и любимцами публики. Самое большое открытие для всего телевизионного рынка – пара Егора Гордеева и Нели Шовкопляс. Никто долго не мог понять, как это возможно. Егор – ботан, интеллектуал, Неля – невероятно душевная и добрая. Она воплощение образа Золушки на украинском телевидении: пришла работать на шоу фактически без опыта.
Сам Руслан Сеничкин поделился: во время эфиров за 10 лет работы с ним часто случались разные курьезы. А Людмила Барбир рассказала, что ради работы в утреннем шоу ей пришлось привыкать к ранним подъемам в 4 утра.
Я очень погружен в работу. Случалось, даже в выходные мог проснуться в пять утра, выбежать из дома, сесть за руль и поехать на канал, - поделился Руслан Сеничкин. – Там удивленный охранник мне сообщал, что сегодня суббота и выходить в эфир не нужно. Представьте себе, я тогда даже расстраивался.
Для меня вся соль прямого эфира как раз в том, что все максимально живо и по-настоящему – даже если пошло не по плану. За много лет работы у нас было немало курьезных случаев. Из самых ярких – ведущая Оля Фреймут во время объявления результатов четвертого сезона «Голосу країни» подавилась метафаном, а у Святослава Вакарчука как-то выключился подсказчик во время исполнения песни. В прошлом году на «Танцях» зависла вся станция прямого эфира, и ведущему на балконе Игорю Ласточкину вместе с Юрием Горбуновым пришлось заполнять паузу длиной четыре минуты,– отметил Владимир Завадюк в интервью.
Именно за кулисами проекта “Голос. Діти” на “1+1” началась романтическая история одной из самых известных пар украинского шоу-бизнеса - Юрия Горбунова и Катерины Осадчей. Как отметила Екатерина во время интервью, работа на одном канале и на одних проектах только помогает укреплять их отношения:
У нас только два совместных проекта – «Голос країни» и «Голос. Діти». Мы друг от друга не устаем. Наоборот, работать вместе – праздник и повод побыть друг с другом. В основном же много трудимся раздельно: Юра продюсирует кино, снимается в сериалах, у него есть другие проекты. Хотя нам очень комфортно вдвоем на съемочной площадке. Чем больше времени проводим вместе, тем крепче наши отношения.
А Лидия Таран описала, что входит в обязанности ведущей ТСН во время подготовки к новостному эфиру:
Работа в прямом эфире – это только вершина айсберга, которую видит зритель. На самом деле ведущие очень серьезно к нему готовятся. Я прихожу на канал и читаю новости, чтобы быть в курсе того, что произошло за день; изучаю темы, на которые мне нужно писать анонсы; разговариваю с журналистами, если нужна дополнительная информация; обсуждаю все с выпускающим редактором; начитываю анонсы; смотрю структуру выпуска. И только потом выхожу в прямой эфир.
Наше достижение – то, что удается снимать современные украинские сериалы, о которых потом говорят на кухне, в маршрутке, пересказывают друзьям, - прокомментировала Алена Еремеева. – Одним нравится экранизация прекрасного произведения Владимира Лиса «Століття Якова», а другим – фееричная комедия с Дзидзьо «Відморожений». Прекрасные успешные проекты, но они очень разные, как и наши зрители.
Больше интересных подробностей о команде телеканала “1+1” и создании всех самых популярных проектов читайте в свежем выпуске журнала “Теленеделя”.