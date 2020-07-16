Беременная Ирина Хоменко украсила обложку журнала Теленеделя - ЭКСКЛЮЗИВ

16 июля 2020 09:18 Александр Кива
Беременная Ирина Хоменко украсила обложку журнала Теленеделя - ЭКСКЛЮЗИВ
Беременная Ирина Хоменко украсила обложку журнала Теленеделя
пресс-служба

15 июля в продажу поступил свежий номер журнала «Теленеделя», на обложке - телеведущая и актриса Ирина Хоменко, которая совсем скоро станет мамой во второй раз.

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В большой семье «Мамахохотала» (НЛО TV) Ирина Хоменко скоро будет пополнение: Ирина второй раз станет мамой. Но на ее деятельности, уверяет актриса, это никак не отразится.

Ирина, вы так тщательно скрывали свое интересное положение, что о нем никто не заподозрил. На то были причины или предпочитаете не выносить на публику личное? 

На самом деле, мы ничего не скрывали специально. Долгое время по мне ничего не было видно, а тут еще и карантин, который нас всех усадил дома. Как вы понимаете, по телефону такие вещи не очень хотелось обсуждать – мол, «слушай, а я скоро стану дважды мамой». И мы с мужем решили, что когда с кем-то увидимся, сообщим о моей беременности. 

Понимаю, что я публичный человек, и моя личная жизнь на сто процентов «личной» не может быть. Конечно, делюсь с общественностью яркими событиями, но придерживаюсь принципа – самое сокровенное пускай останется сокровенным.

Полную версию откровенного интервью читайте в журнале «Теленеделя» №30, 2020 от 15 июля в продаже!

Журнал «Теленеделя» продается во всех точках продажи прессы на территории Украины. Рекомендованная цена - 17 грн. 00 коп.

Журнал «Теленеделя» также можно приобрести в нашем интернет-магазине

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