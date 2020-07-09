Инна Шевченко на обложке журнала Теленеделя: телеведущая вышла замуж в Провансе

8 июля в продажу поступил свежий номер журнала «Теленеделя», на обложке которого - телеведущая Инна Шевченко.

Уже четыре года ведущая «Фактов» (ICTV) живет на две страны – во Франции ее ждет любимый человек. Теперь она будет летать к нему в другом статусе: недавно Инна и Лоран сыграли свадьбу.

Инна, наконец-то вас можно поздравить! Тем более что свадьба получилась, как говорится, не благодаря, а вопреки. Расскажите, сколько времени заняло ее планирование и общие организационные моменты?

Мы планировали пожениться, в первую очередь, из-за того, что были трудности с поездками. Ведь Евросоюз считает количество дней пребывания – для украинцев это 3 месяца за полгода. А поскольку я ездила неделя через неделю, плюс иногда смещались даты из-за праздников, часто случался перебор. На границе мне об этом сообщали каждый раз. Бывало даже, приходилось выжидать – я пропускала неделю для того, чтобы этот период стабилизировать. Именно вопросы с пересечением границ и получением прав для меня здесь, во Франции, – причина того, что решили расписаться. Если бы не эти нюансы, можно было бы жить и без брака. Мы абсолютно друг другу доверяем.

Предложения я ожидала. И думала, что это будет на день рождения в Венеции. Мы поселились в апартаментах в старом замке. Там когда-то жил Казанова жил. Замок с садом. Сад для Венеции – большая редкость, так как там мало суши. И вот как-то завтракаем, вдруг Лоран мне презентует кольцо… Я не могла предположить, что это случится при таких неромантических обстоятельствах. (Смеется.) Лоран не вставал на колено – все было без киношных американских шаблонов: классическое предложение в романтическом месте. Я согласилась. Но документы начала собирать только в августе следующего года.

Полную версию откровенного интервью читайте в журнале «Теленеделя» №29, 2020 от 8 июля в продаже!

Журнал «Теленеделя» продается во всех точках продажи прессы на территории Украины. Рекомендованная цена - 17 грн. 00 коп.

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