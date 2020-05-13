Ирина Хоменко: После карантина в привычку должны войти доброта, взаимопонимание и поддержка

За время карантина многие из нас успели пройти несколько стадий его проживания: от отрицания до полного принятия. Конечно, это не могло не отразиться на нашем укладе жизни – стали появляться новые привычки, занятия.

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Ира, что изменилось в твоей жизни за время карантина?

Кардинально не изменилось ничего, потому что я живу по тому же принципу, что и до карантина. Просыпаюсь рано утром, выпиваю воду натощак, делаю зарядку, готовлю завтрак для семьи. Единственное, что изменилось – ранее я водила ребенка в сад. Теперь вместо этого мы садимся и делаем уроки (задания нам каждую неделю присылает воспитатель из сада) – это занимает около 3,5 часов! После этого у нас с сыном второй завтрак, игры дома или чтение книжки, обед. После обеда я максимально посвящаю время себе. После этого у нас легкий перекус, небольшая зарядка, ужин, и после мы играем в какие-то игры. Перед сном пьем кефир или йогурт, я читаю сыну сказку и спать. Все тренировки мы сейчас проводим на балконе.

Спасибо еще моему мужу, мы с ним выезжаем за город в лес во время карантина. Или к родителям, которые живут в частном доме – там мы сутками сидим на улице и наслаждаемся природой.

Появились ли какие-то новые привычки, ритуалы?

Я стала больше читать на карантине – заставляю себя читать по полчаса в день. Теперь еще я качественно провожу 1 час в день с ребенком. Например, он придумывает какую-то игру, и я играю по его правилам. Это потрясающе, если вы начнете играть с малышом, вы увидите, как изменятся ваши отношения. Раньше у меня времени было гораздо меньше, но теперь я стараюсь с лихвой восстановить то, чего мой ребенок не получал.

Также я придерживаюсь мнения, что у каждого человека должно быть собственное пространство, поэтому 1-1,5 часа времени в день вы должны посвящать себе. Еще я стала больше медитировать – всем советую! Вы настолько очиститесь, обнулитесь в эти моменты, что вам станет очень хорошо. Помимо этого, я на карантине открыла новую привычку для себя: раз в неделю я для себя делаю ароматерапию. Я принимаю ванну, включаю расслабляющую музыку, зажигаю свечи и говорю своим домашним: «Полчаса маму не трогать». Поверьте, это очень классно снимает стресс и напряжение.

Как карантин негативно и позитивно сказался на твоей жизни?

У любой ситуации есть две стороны, но из позитивного – я стала больше времени уделять семье. Я наполняюсь семьей, улучшаю качество отношений в ней. Также стала больше общаться со своими друзьями онлайн.

Из негативного – я творческий человек, поэтому мое творчество хочется кому-то отдавать. Пока я отдаю его своему ребенку. Конечно, хочется большего. С сыном мы поем, читаем стихи. А еще из позитивного я еще вынесла тот факт, что я могу быть замечательной домохозяйкой. За время карантина я навела порядок в доме, убрала в кладовке, перебрала свой гардероб и мужа заставила тоже самое сделать со своим. Еще я сделала новые покупки, ведь во время карантина нужно поддерживать малый и средний отечественный бизнес.

Как ты объяснила ребенку правила самоизоляции? Посоветуй, как родителям объяснить малышу новые правила карантина и рассказать о запретах?

Расскажу об этом на примере. Несколько дней тому назад мы выехали в парк Киото, посмотреть на то, как цветет сакура. Я думала, что рано утром там людей не будет. Там есть детские площадки, и людей было просто море! У меня ребенок увидел детскую площадку и начал говорить: «Мама, я хочу на детскую площадку!» Я ему отвечаю, что нельзя. А он мне: «Но там же играют дети». Я начала объяснять сыну, что можно с ребенком просто рядом постаять, а инфекция будет летать в воздухе. Также, что я очень переживаю за его здоровье, сама никуда не хожу. Давай будем по-честному соблюдать правила, чтобы не болеть.

На счет самоизоляции, я как цербер постоянно говорю: «Не трогай лицо руками!» Хожу за ним с антисептиком и влажными салфетками. Нельзя объяснить ребенку, что запрещено играть на детской площадке, когда некоторые мамаши (не могу из по-другому назвать) сидят и пьют вино на площадке, а рядом играют дети. Для меня это нонсенс! А потом мы видим, что по статистике заболевают еще и дети – значит, они заразились от родителей! Мы же любим своих детей, зачем же сейчас подвергать их такой опасности? Я считаю, что береженого Бог бережет.

Что касается масок – переведите это все в игру, чтобы ребенку было интересно. А чтобы ребенку не хотелось на улицу – обеспечьте ему интересный досуг дома. Если совсем невмоготу дома сидеть – выбирайтесь на улицу тогда, когда там никого нет.

Карантин негативно сказывается на супружеских отношениях?

Я понимаю, что во время карантина у всех нервы на пределе. Так происходит потому, что все мы привыкли к какому-то графику. Дома сделать это сложнее. Квартира – это на мой взгляд Бермудский треугольник, которую невозможно убрать до идеала. Еще одна сложность – хочется отдохнуть без второй половинки. Когда ты видишь свою половинку, и ты занимаешься спортом, то кажется, что твоя половина просто прокрастинирует! Хотя карантин – это идеальное время, чтобы разобраться с собой. Почему тебя это все раздражает? Я для себя сделала вывод, что у меня прекрасный муж. Мы много разговариваем, также у меня намного улучшились отношения с ребенком за время карантина – это прекрасно. Все зависит от того, как вы относитесь к карантину. Главное – ставьте себе новые цели, работайте над собой, но не загоняйтесь. За время карантина мы с мужем еще больше стали любить друг друга.

Если карантин на супружеских отношениях сказывается негативно, то вспомните: вы же за что-то полюбили этого человека. А то, каким он стал, это же в чем-то и ваше отношение к нему. Значит, где-то вы недоработали. Всегда виноваты оба: один допустил, второй – сел на голову. Вспомните романтические моменты, которые приносят вам обоим удовольствие. Пригласите любимого человека на свидание, пусть это будет в домашних условиях, ну и что!

Просто не забывайте о том, что в изоляции у всех у нас должно быть собственное время и пространство. И проводить это время мы должны так, как сами этого хотим!

Как сохранить спокойствие и не поддаваться тревожности в период карантина?

У меня есть прекрасная программа на телефоне, называется «Дышите». Кажется, я за всю свою жизнь столько не дышала, как теперь. Я за то, чтобы люди начали медитировать или хотя бы визуализировать, какой будет дальше ваша жизнь. Планирование будущего очень успокаивает нервную систему! Сядьте поудобнее, включите классную музыку, визуализируйте, как вы ходите по лесу. Вы ощущаете аромат леса, то, как под ногами трескаются ветки. Главное – сконцентрироваться на этом. Также я поставила себе лимит времени, когда я могу брать телефон. Еще я читаю новости только утром, чтобы перед сном не нервничать – иначе, никакие медитации тебе не помогут. Не усугубляйте, не нервничайте – мы сами кузнецы своего счастья.

Сейчас появилось очень много мастер-классов, лекций – ты пользуешься какими-то из них?

Мне очень повезло – я до начала карантина проходила курс у Аллы Клименко. Он добавил мне много новых полезных привычек: дневник благодарности, качественный час с ребенком и мужем. Я честно скажу, если я изучаю язык, я больше никакими тренингами не занимаюсь. Сейчас я больше за психологическое здоровье: смотрю позитивных людей, читаю книги и мне действительно стало легче. Помните, не нужно на себя брать абсолютно все – давайте себе время, делайте промежутки. Нельзя за один день выучить английский язык или первоклассно научиться водить машину. Не гоните лошадей, делайте все постепенно и без стресса.

Какие книги лучше всего читать и книги смотреть в это время самой и со всей семьей?

Я прочитала «Радикальное прощение» Колина Типпинга и «Магическую уборку» Кон Мари. Сейчас планирую читать «Гениальность на заказ» Марка Леви, «Здоровая, счастливая, сексуальная» Кэйти Силкос и «Радость счастья, которая приходит изнутри» Ошо. Сейчас я больше настроена психологическое развитие, мне кажется, оно очень важно в наше время.

Скажу честно, я очень мало посмотрела фильмов за время карантина. Только сейчас добралась до сериала «Чернобыль». Когда будет больше времени, хочу посмотреть хотя бы первый сезон «Игры престолов».

Что должно войти у людей в привычку или измениться в образе мышления после карантина?

В первую очередь, люди должны стать добрее. После книги «Радикальное прощение» я стала по-другому относиться к поступкам людей. На самом деле, мы много чего не знаем. И люди только моментами делают ошибки, в основном. Все люди хорошие. Я считаю, если человек не приносит вам радость, то просто перестаньте с ним общаться.

После карантина в привычку должны войти доброта, взаимопонимание и поддержка. Помните, что счастливыми нас делают не внешние обстоятельства. Самое главное, чтобы у вас были хорошие отношения с собой, а еще с вашим любимым человеком, родителями, родными и близкими. Тогда вы уже на 70% будете неимоверно счастливым человеком. Успехи на работе – это все классно, но только когда вы знаете, что у вас есть неимоверная поддержка от родных и близких людей.

Во время карантина нужно ловить моменты, учиться новому. Нужно всегда помнить, что точно такого прекрасного заката, как сегодня, больше никогда не будет. Фотографируйте, записывайте видео, наслаждайтесь моментом и жизнью. А еще не портите ее себе и окружающим. Тогда и вам, и вашим близким будет кайфово, и все будут неимоверно счастливы.