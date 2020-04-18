Полезное меню на день от актрисы Ирины Хоменко

Актриса шоу «Мамахохотала» на канале НЛО TV Ирина Хоменко обожает готовить.

Учитывая, что на карантине у многих из нас времени только прибавилось – появилась возможность для кулинарных экспериментов. Ирина рассказала, как выглядит обычное меню на день для ее семьи: о любимых рецептах и собственных кулинарных лайфхаках.

На мой взгляд, полезное меню на день должно быть максимально разнообразным и в меру калорийным. Учитывая, что все мы сейчас сидим дома, то энергию особо и некуда выплескивать. Начнем по-порядку.

Завтрак

У меня есть ТОП-3 завтрака, которые я очень люблю.

Первый завтрак – сладкий. Это могут быть сырники по классическому рецепту, которые я (внимание!) запекаю в духовке. В сметану добавляю джем или замороженные с лета фрукты.

Второй вариант завтрака – это каши. Я обожаю на завтрак каши из овсянки и зеленой гречки. Ее можно есть с молоком или ряженкой.

Третий вариант завтрака – это омлет (без овощей) с хлебом и творожком. Либо это блинчики на пряженом молоке со сбитыми сливками или фруктами.

Еще у меня обязательно есть второй завтрак. Я варю компоты, которые мы всей семьей едим с какими-то сухофруктами или фруктовым салатиком.

Обед

На обед у нас, как правило, супы и борщи. Мой муж Богдан, например, не любит тыкву, но я варю потрясающий. В него входят такие ингредиенты, как тыква, имбирь, чеснок и все это варится на курином бульоне. Чеснок с имбирем измельчается в кашицу, а тыква нарезается на самую мелкую терку. Интересно, что вкус тыквы тут почти не ощущается, зато ощущается вкус имбиря. И сам суп выходит очень пряным и острым!

Я с сыном приверженцы блюд без обилия соли и перца. Поэтому сейчас на обед мы часто едим зеленый борщ с крапивой и яйцом. Еще это может быть красный борщ на мясном бульоне. Как вариант – рыбный суп. Я покупаю красную рыбу, разделяю ее на части. Одну часть солю, и мы ее едим такой, часть – морожу. Из красной рыбы еще могу сделать стейк. Из остатков (хребта рыбы и оставшегося мяса) варю суп – очень вкусно получается. К супу добавляем тостерный хлеб.

Ланч

На ланч у нас в семье всегда кисломолочные продукты. Это может быть йогурт с фруктами или творожок с фруктами. Я считаю, что детям и взрослым творог кушать очень полезно! Мой стоматолог говорит, что нужно покупать творог только 9% жирности – меньший процент жирности в организме не усваивается.

Еще мой сын любит перетертую морковку с маслом и посыпанной сахарной пудрой.

Ужин

На ужин у нас обычно рыба или салат – очень легкая еда. Я выращиваю на подоконнике лук, которые всегда добавляю в салаты. Сюда же идет белокочанная капуста, помидоры, сельдерей.

Из рыбы на ужин может быть треска или пангасиус. Курицу мы практически не употребляем. Если едим мясо, то это обычно кролик или индейка. Я запекаю индейку в беконе и ставлю его в духовку (запекаю в рукаве). Бекон дает жирность и получается очень вкусно! Еще очень вкусно запекать индейку с ананасом или соевым соусом и медом.

Кролика тушу с овощами. Также на ужин мы любим есть запеченные овощи в духовке.

Иногда я балую своих и готовлю чизкейк или блинные торты.

Если чизкейк, то, как правило, это «Нью-Йорк». Я замешиваю песочное тесто, выпекаю его, даю ему остыть. Предварительно пока остывает тесто взбиваю сливки с небольшим количеством сахара и творожным сыром, одним яйцом и лимонной цедрой. Потом выпекаю на водяной бане при 160 градусах 50-55 минут. Потом на 20 минут оставляю его в духовке. Очень важно не высовывать чизкейк из духовки сразу, иначе он лопнет.

Когда надоедает пить компоты, то варю кисели или делаю. Сварив компот, добавляю туда желатин и заливаю разными слоями. И получается разноцветное желе.

Еще сейчас я пеку различные тарты: вам понадобится песочное тесто для его приготовления. Отдельно тоненько порезать грушу, протушить ее на сковороде с сахаром. Также порезать сыр бри и разбросать на запеченную форму запеченного теста. Сверху аккуратно разложить грушу и залить сливками с яйцом – это так вкусно!

Готовьте, развивайте свои кулинарные способности – сейчас это можно сделать с огромной душой дома! И всем приятного аппетита!