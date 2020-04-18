Что посмотреть на карантине: ТОП-3 сериала от fashion-фотографа Сони Плакидюк

18 апреля 2020 12:30 Юлия Крутиева
Что посмотреть на карантине: ТОП-3 сериала от fashion-фотографа Сони Плакидюк
Соня Плакидюк
instagram.com/moi_sofism

Fashion-фотограф Соня Плакидюк поделилась подборкой любимых сериалов, которые точно вам понравятся.

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Больше месяца мы сидим по домам из-за карантина, и уже успели переделать все дела, до которых не доходили руки, и пересмотреть все фильмы, на которые постоянно не хватало времени. Самое время перейти к сериалам, а поможет в этом эксперт реалити Нового канала «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк.

1. «Корона». Главные герои этого сериала – королева Елизавета II и остальные члены королевской семьи Великобритании. «Корона» поможет взглянуть на их жизнь под другим углом и убедиться, что монархи — такие же люди, со своими чувствами и переживаниями. А еще это самый дорогой проект стримингового сервиса Netflix, что позволило ему в деталях передать атмосферу середины и конца ХХ века.

Я не только люблю этот сериал, но и читаю о королевской семье, развлекаюсь так. Кажется, уже знаю о них все: кто с кем спал, кто с кем романы крутил, кто когда попал в немилость к королеве, – сказала Соня в разговоре с журналистом Романом Тимофеевым. – Читаешь о них и думаешь: «Да разве у меня проблемы? Вот у принцессы Дианы были проблемы…»

«Корона» / пресс-служба

2. «Удивительная миссис Мейзел». Этот американский комедийно-драматический сериал рассказывает, как изменилась жизнь домохозяйки Мириам Мейзел после того, как от нее ушел муж-изменщик.

Сериал о миссис Мейзел – один из моих любимых. На карантине я смотрю его каждый день и хохочу в голос, – говорит эксперт модельного реалити Нового канала. – Очень рекомендую для поднятия настроения.

«Удивительная миссис Мейзел» / пресс-служба

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3. «Почему женщины убивают». Если вам нравится сериал «Отчаянные домохозяйки» (кстати, по утрам он идет на Новом канале), обязательно обратите внимание и на этот проект. Его создателем также является Марк Черри, а в некоторых персонажах вы узнаете горячо любимых героинь. А расскажет «Почему женщины убивают» о событиях, в разное время приведших к убийствам после того, как женщины узнают об изменах своих мужей. 
«Почему женщины убивают» / пресс-служба

Напомним,

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