Что посмотреть на карантине: ТОП-3 сериала от fashion-фотографа Сони Плакидюк
Fashion-фотограф Соня Плакидюк поделилась подборкой любимых сериалов, которые точно вам понравятся.
1. «Корона». Главные герои этого сериала – королева Елизавета II и остальные члены королевской семьи Великобритании. «Корона» поможет взглянуть на их жизнь под другим углом и убедиться, что монархи — такие же люди, со своими чувствами и переживаниями. А еще это самый дорогой проект стримингового сервиса Netflix, что позволило ему в деталях передать атмосферу середины и конца ХХ века.
Я не только люблю этот сериал, но и читаю о королевской семье, развлекаюсь так. Кажется, уже знаю о них все: кто с кем спал, кто с кем романы крутил, кто когда попал в немилость к королеве, – сказала Соня в разговоре с журналистом Романом Тимофеевым. – Читаешь о них и думаешь: «Да разве у меня проблемы? Вот у принцессы Дианы были проблемы…»
2. «Удивительная миссис Мейзел». Этот американский комедийно-драматический сериал рассказывает, как изменилась жизнь домохозяйки Мириам Мейзел после того, как от нее ушел муж-изменщик.
Сериал о миссис Мейзел – один из моих любимых. На карантине я смотрю его каждый день и хохочу в голос, – говорит эксперт модельного реалити Нового канала. – Очень рекомендую для поднятия настроения.
Напомним,