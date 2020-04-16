Что посмотреть на карантине: ТОП-5 фильмов от Сержа Куницына

Несмотря на все минусы карантина – это прекрасное время для того, чтобы посмотреть новые фильмы (или пересмотреть любимые картины).

«Ешь, молись, люби»

США, 2010

В ролях: Джулия Робертс, Хавьер Бардем

Ведущий шоу «Оттак Мастак» на канале НЛО TV Серж Куницын большой любитель качественного кино. Мужчина составил собственную пятерку картин, которые обязательно стоит посмотреть во время карантина.

От этого фильма всегда получаю неописуемое удовольствие! В нем есть все, что я люблю: поиск душевного равновесия, зависть к людям, которые могут написать книгу, неимоверная природа. Это же моя мечта – пожить в храме в Тибете! А тут повсюду буддистские храмы, самая лучшая музыка Бразилии, ну и, конечно, – любовь, которая идёт от чистого сердца!

Что посмотреть на карантине / пресс-служба канала НЛО TV

«Игра на понижение»

США, 2015

В ролях: Брэд Питт, Кристиан Бэйл, Карен Гиллан, Селена Гомес, Райан Гослинг

Это фильм, основанный на реальных событиях, где показана история мирового кризиса. Я люблю математические задачи, а тут целая финансовая пирамида и объяснение экономических процессов в мире! А еще освещение аспектов жизни разных социальных слоев Америки.

Что посмотреть на карантине / пресс-служба канала НЛО TV

«Встреча одноклассников»

Украина, 2019

В ролях: Валерий Харчишин, Андрей Бурым, Алексей Нагрудный

Это очень лёгкий и приятный фильм о трех мужчинах, которые проживают кризис среднего возраста. Причем, каждый из них переживает его по-своему! Здесь отличная актерская игра, сам сценарий очень близок к жизни. У меня после просмотра семейные ценности обострились, если можно так сказать. Вдвойне приятно, что это наш, украинский фильм, снятый по заказу канала НЛО TV.

Что посмотреть на карантине / пресс-служба канала НЛО TV

«Колония Дигнидад»

Германия, Франция, 2015

В ролях: Эмма Уотсон, Даниэль Брюль, Микаэл Нюквист

Не уверен, что это фильм для семейного просмотра, но у меня был серьёзный шок после просмотра этой картины. Фильм, как я люблю, на реальных событиях – тем более, в любимой Латинской Америке. Здесь есть боль от физических страданий, но есть и мотивация держаться до конца. И основана эта мотивация на безграничной любви! Так же у меня страсть к психологии со школы – в фильме есть секта, основанная на фанатичности – очень интересно разобрать это именно с точки зрения психологии. В общем, фильм очень нетипичный, но для любитель подобных жанров – самое оно.

Что посмотреть на карантине

«Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины»

США, 2003

В ролях: Джонни Депп, Джеффри Раш, Орландо Блум, Кира Найтли

Обожаю первую часть «Пиратов»! Тем более, с этим фильмом связана сильная эмоция – смотрел его на большом экране в начале 2000 годов. Тогда его показывали в первом и единственном Кинотеатре «Украина» на Городецкого в Киеве. Последний сеанс закончился глубокой ночью – впервые на таком экране и с таким звуком. Тогда казалось, что это что-то невероятное! Ну и Джонни Депп – красавчик, как всегда!

Что посмотреть на карантине / пресс-служба канала НЛО TV

Напомним,