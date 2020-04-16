Что посмотреть на карантине: ТОП-5 фильмов от Сержа Куницына
Несмотря на все минусы карантина – это прекрасное время для того, чтобы посмотреть новые фильмы (или пересмотреть любимые картины).
«Ешь, молись, люби»
- США, 2010
- В ролях: Джулия Робертс, Хавьер Бардем
От этого фильма всегда получаю неописуемое удовольствие! В нем есть все, что я люблю: поиск душевного равновесия, зависть к людям, которые могут написать книгу, неимоверная природа. Это же моя мечта – пожить в храме в Тибете! А тут повсюду буддистские храмы, самая лучшая музыка Бразилии, ну и, конечно, – любовь, которая идёт от чистого сердца!
«Игра на понижение»
- США, 2015
- В ролях: Брэд Питт, Кристиан Бэйл, Карен Гиллан, Селена Гомес, Райан Гослинг
Это фильм, основанный на реальных событиях, где показана история мирового кризиса. Я люблю математические задачи, а тут целая финансовая пирамида и объяснение экономических процессов в мире! А еще освещение аспектов жизни разных социальных слоев Америки.
«Встреча одноклассников»
- Украина, 2019
- В ролях: Валерий Харчишин, Андрей Бурым, Алексей Нагрудный
«Колония Дигнидад»
- Германия, Франция, 2015
- В ролях: Эмма Уотсон, Даниэль Брюль, Микаэл Нюквист
Не уверен, что это фильм для семейного просмотра, но у меня был серьёзный шок после просмотра этой картины. Фильм, как я люблю, на реальных событиях – тем более, в любимой Латинской Америке. Здесь есть боль от физических страданий, но есть и мотивация держаться до конца. И основана эта мотивация на безграничной любви! Так же у меня страсть к психологии со школы – в фильме есть секта, основанная на фанатичности – очень интересно разобрать это именно с точки зрения психологии. В общем, фильм очень нетипичный, но для любитель подобных жанров – самое оно.
«Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины»
- США, 2003
- В ролях: Джонни Депп, Джеффри Раш, Орландо Блум, Кира Найтли
Обожаю первую часть «Пиратов»! Тем более, с этим фильмом связана сильная эмоция – смотрел его на большом экране в начале 2000 годов. Тогда его показывали в первом и единственном Кинотеатре «Украина» на Городецкого в Киеве. Последний сеанс закончился глубокой ночью – впервые на таком экране и с таким звуком. Тогда казалось, что это что-то невероятное! Ну и Джонни Депп – красавчик, как всегда!
Напомним,