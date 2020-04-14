Что посмотреть на карантине: ТОП фильмов от участниц реалити Холостяк-10
Затяжной карантин – самое время для самопознания, развития, работы над собой, интересных книг, и, конечно же, хороших фильмов!
Даша
Я очень люблю ходить в кино. Скажу честно, к проекту я готовилась усердно (даже похудела на 8 кг), и потому ходить в кинотеатры времени особо не было, – поделилась холостячка. – А карантин – как раз повод посмотреть лучшие фильмы, которые не увидела в прошлом году.
3. Пересмотрела пятый раз один из моих любимых фильмов – «Голая правда». Сюжет легкий и интересный. В то же время, с романтикой и долей трезвого отношения к жизни! Игра Кэтрин Хейгл меня завораживает. Какая же она все-таки красотка. Чудесная идея и юмор на высоте. В общем, всем советую.
4. Если говорить о топ-фильмах, одна из любимых комедий – «Шпион». Каждый раз смотрю и смеюсь. Кому-то, возможно, покажется типичной американской комедией с типичным американским юмором, но только не мне (улыбается). Я вообще дурносмех по своей натуре (улыбается). Для меня это абсолютно легкая и непринужденная кинокартина с неожиданной развязкой. Еще и Джейсон Стетхем радует в эпизодах. Самое то, чтобы расслабиться на карантине и просто от души посмеяться.
5. Еще одна рекомендация – «Лофт». Мораль фильма, конечно же, одна – нечего изменять своим женам (смеется). Ну, а если серьезно, интрига будет присутствовать с самого начала. Похоть, страсть, деньги и измены... все это будет в фильме.
Настя
2. «Хатико: Самый верный друг». Доказательство того, что хороших людей нужно еще поискать, а вот пес может стать лучшим другом и навсегда. Он никогда не предаст и будет верен тебе до конца жизни.
3. Рекомендую фильм «Турист». В нем есть и романтика, и хитрость, и мудрость. Есть о чем подумать.
Аня
3. «Криминальное чтиво». Люблю фильмы Тарантино и истории, где перестрелки и жизнь по понятиям.
4. «Исчезнувшая». Этот фильм нужно посмотреть каждому мужчине, чтобы осознать всю мощь женского коварства ради любви и сохранения семейных отношений.
5. «Вокзал для двоих». Обожаю советские фильмы! А эта романтическая комедия – настоящий бальзам для моей души.
Оля
2. Еще одна семейная традиция с сестрой, но уже в конце года – пересмотреть все части «Гарри Поттера».
3. «Мистер и миссис Смит». Эта парочка гармонична абсолютно всем! И хоть они хотят друг друга убить, это покрывает огромная любовь.
4. Фильм «Легенда» с Томом Харди, которого я обожаю. Картина снята по мотивам книги Джона Пирсона «Искусство жестокости: взлёт и падение близнецов Крэй» и основана на реальных событиях.
Кристина
Обожаю укутаться в плед, приготовить какао и наслаждаться уютным фильмом о любви, – говорит участница. – Я – человек, который перед началом фильма запасается не вкусняшками, а салфетками, потому что моя любовь к мелодраме – неистовая! Самый главный критерий при выборе фильма – много любви и хороший конец.
3. «Дневник памяти». Из этого фильма можно очень многое вынести. Даже какие-то свои ценности меняются и смотришь на мир совершенно другими глазами. Хочется верить, что такая любовь есть и в жизни. Я в это верю, и если бы все на Земле посмотрели этот фильм, то мир стал бы чуточку добрее.
4. «Спеши любить» – ни что иное, как искренняя, красивая, трогающая до глубины души история о двух непохожих друг на друга людях, живущих в совершенно в разных мирах. Я пересмотрела эту картину уже около пяти раз, и желание смотреть и смотреть ее возникает постоянно. Необыкновенно прекрасная история, которая засела у меня глубоко в сердце. Да, заканчивается она грустно, но, по моему мнению, этот фильм должен посмотреть каждый, потому что он учит многим важным жизненным ценностям.
5. «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков». В этом фильме открываются истории людей, которые, несмотря на все тяготы, сохранили в себе прекрасный, яркий огонь в сердце. В героев сразу влюбляешься и всем сердцем сопереживаешь и поддерживаешь их. Меня очень поразило, как преподнесли нам силу книг в фильме.
Алина
2. «Мисс Конгениальность» – классный фильм, о женской силе и склонности подстроиться к любой ситуации.
3. «Поездка в Америку». В главной роли – Эдди Мерфи. Положительный фильм, люблю его смотреть.
4. «Мужской стриптиз». Название, конечно, вопиющее, но это только название (улыбается). Фильм нравится тем, что там разные мужчины: высокий, низкий, худой, толстый, но все они объединены одной целью – и у них в итоге все получилось круто.
5. И еще очень много фильмов с Томом Хэнксом, моим любимым актером. Советую посмотреть список фильмов с его участием.
Дана
3. «Ла-Ла Ленд». Никогда так сильно не плакала над фильмом. Рыдала. Личные ассоциации с историями главных героев...
4. «Паразиты». Оригинальная современная сюжетная линия. Никогда еще не видела ничего подобного.
5. Все фильмы с Брэдом Питтом.
Вика
Мой любимый жанр – это триллер, – отмечает участница. – Потом идут комедия и мелодрама.
2. «Дорогой Джон» с любимым актером Ченнингом Татумом.
3. «Клятва» – романтическая история любви, которой проникаешься.
4. «Константин» – мистический триллер. Люблю порой пощекотать себе нервишки.
5. «Доктор Сон» 2019 года. Этот фильм относится к жанру «ужасы», цепляет мистическая история.
Смотрите романтическое реалити «Холостяк-10» каждую пятницу в 19:00 на СТБ!
Напомним,