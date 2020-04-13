Что посмотреть на карантине: 5 любимых сериалов актрисы Ольги Павловец

13 апреля 2020 22:15 Александр Кива
Что посмотреть на карантине: 5 любимых сериалов актрисы Ольги Павловец
У каждого своя ложь на СТБ: актриса Ольга Павловец
пресс-служба

На СТБ состоялась премьера 12-серийной мелодрамы «У каждого своя ложь». С понедельника по четверг в 20:15 зрители наблюдают за судьбой Лизы Лапшиной.

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Размеренная жизнь героини кардинально меняется после загадочного исчезновения супруга. Ольга Павловец, которая исполнила в мелодраме главную роль, поделилась списком своих любимых сериалов.

Если ваш список «что посмотреть на карантине» подходит к концу – пополняйте его новыми идеями!

По мнению звезды сериала «У каждого своя ложь», эти варианты достойны просмотра:

  • «Дрянь».
  • «Прислуга».
  • «Шучу» с Джимом Керри.
  • «Крах».
  • «Хорас и Пит».

А также смотрите сериал «У каждого своя ложь» с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ! 

 

Напомним,

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