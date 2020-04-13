Что посмотреть на карантине: 5 любимых сериалов актрисы Ольги Павловец
На СТБ состоялась премьера 12-серийной мелодрамы «У каждого своя ложь». С понедельника по четверг в 20:15 зрители наблюдают за судьбой Лизы Лапшиной.
Если ваш список «что посмотреть на карантине» подходит к концу – пополняйте его новыми идеями!
По мнению звезды сериала «У каждого своя ложь», эти варианты достойны просмотра:
- «Дрянь».
- «Прислуга».
- «Шучу» с Джимом Керри.
- «Крах».
- «Хорас и Пит».
А также смотрите сериал «У каждого своя ложь» с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ!
Напомним,