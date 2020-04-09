Пасха 2020: кулич, который получается у всех (рецепт)
Даже если вы никогда раньше не пекли куличи, у вас получится!
- Молоко 0,5 л.,
- Сухие дрожжи 10 г.,
- Пшеничная мука 1,5 кг.,
- Куриные яйца 6 шт.,
- Сливочное масло 200 г.,
- Сахар 200 г.,
- Изюм (орехи) 300 г.,
- Ванильный сахар 0,5 ч. ложки.
Способ приготовления:
1. Заливаем изюм на 15 минут горячей водой, орехи или цукаты заливаем на 5 минут.
3. Подогреваем молоко, растворяем в нем дрожжи. Замешиваем с мукой и оставляем в теплом месте, накрыв полотенцем.
4. Отделяем белки от желтков, желтки растираем с сахаром (обычным и ванильным), белки взбиваем в блендере.
5. Желтки с сахаром добавляем в готовую опару вместе с растопленным маслом. Перемешиваем с белками.
6. Замешиваем тесто, добавляя нужное количество муки (чтобы немного прилипало к столу).
7. Отправляем тесто в духовку на 50 минут, чтобы оно поднялось.
Предварительно дно формочек необходимо застелить пергаментом или смазать маслом.
9. Отправляем куличи в духовку и выпекаем при 100 градусах 10-15 минут, добавляем температуру до 180 градусов и выпекаем до готовности.
10. Приготовьте глазурь или купите в магазине, украсьте ваши куличи!
Приятного аппетита.
Напомним,