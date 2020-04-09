Пасха 2020: кулич, который получается у всех (рецепт)

9 апреля 2020 14:30 Алла Лысак
Пасха 2020: кулич, который получается у всех (рецепт)
Пасха 2020: рецепт кулича, который получается всегда и у всех

Даже если вы никогда раньше не пекли куличи, у вас получится!

  • Молоко 0,5 л., 
  • Сухие дрожжи 10 г.,
  • Пшеничная мука 1,5 кг.,
  • Куриные яйца 6 шт.,
  • Сливочное масло 200 г.,
  • Сахар 200 г.,
  • Изюм (орехи) 300 г.,
  • Ванильный сахар 0,5 ч. ложки.

Способ приготовления:

1. Заливаем изюм на 15 минут горячей водой, орехи или цукаты заливаем на 5 минут.

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2. Орехи после этого высушиваем в микроволновке или на сковороде. Измельчаем ножом до "крошки". 

3. Подогреваем молоко, растворяем в нем дрожжи. Замешиваем с мукой и оставляем в теплом месте, накрыв полотенцем.

4. Отделяем белки от желтков, желтки растираем с сахаром (обычным и ванильным), белки взбиваем в блендере. 

5. Желтки с сахаром добавляем в готовую опару вместе с растопленным маслом. Перемешиваем с белками. 

6. Замешиваем тесто, добавляя нужное количество муки (чтобы немного прилипало к столу).

7. Отправляем тесто в духовку на 50 минут, чтобы оно поднялось.

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8. В тесто добавляем орехи или изюм, возвращаем его в духовку на 20 минут, затем раскладываем в формочки для куличей. 

Предварительно дно формочек необходимо застелить пергаментом или смазать маслом.

9. Отправляем куличи в духовку и выпекаем при 100 градусах 10-15 минут, добавляем температуру до 180 градусов и выпекаем до готовности.

10. Приготовьте глазурь или купите в магазине, украсьте ваши куличи!

Приятного аппетита.

Напомним,

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