Пасха 2020: кулич, который получается у всех (рецепт)

Пасха 2020: рецепт кулича, который получается всегда и у всех

Даже если вы никогда раньше не пекли куличи, у вас получится!

Молоко 0,5 л.,

Сухие дрожжи 10 г.,

Пшеничная мука 1,5 кг.,

Куриные яйца 6 шт.,

Сливочное масло 200 г.,

Сахар 200 г.,

Изюм (орехи) 300 г.,

Ванильный сахар 0,5 ч. ложки.

Способ приготовления:

1. Заливаем изюм на 15 минут горячей водой, орехи или цукаты заливаем на 5 минут.

2. Орехи после этого высушиваем в микроволновке или на сковороде. Измельчаем ножом до "крошки".

3. Подогреваем молоко, растворяем в нем дрожжи. Замешиваем с мукой и оставляем в теплом месте, накрыв полотенцем.

4. Отделяем белки от желтков, желтки растираем с сахаром (обычным и ванильным), белки взбиваем в блендере.

5. Желтки с сахаром добавляем в готовую опару вместе с растопленным маслом. Перемешиваем с белками.

6. Замешиваем тесто, добавляя нужное количество муки (чтобы немного прилипало к столу).

7. Отправляем тесто в духовку на 50 минут, чтобы оно поднялось.

8. В тесто добавляем орехи или изюм, возвращаем его в духовку на 20 минут, затем раскладываем в формочки для куличей.

Предварительно дно формочек необходимо застелить пергаментом или смазать маслом.

9. Отправляем куличи в духовку и выпекаем при 100 градусах 10-15 минут, добавляем температуру до 180 градусов и выпекаем до готовности.

10. Приготовьте глазурь или купите в магазине, украсьте ваши куличи!

Приятного аппетита.

Напомним,