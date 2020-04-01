Ароматный грибной суп с картофелем (рецепт)

1 апреля 2020 14:30 Алла Лысак
Ароматный грибной суп с картофелем (рецепт)
Ароматный грибной суп с картофелем (рецепт)
pixabay.com

Суп будет готов за 60 минут!

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Ингредиенты:    

  • Свежие грибы 500 г.,
  • Сливочное масло 2 ст ложки,
  • Вода 2 л.,
  • Картофель 5 шт.,
  • Морковь 2 шт..
  • Лук репчатый 1 шт.,
  • Подсолнечное масло 30 мл.,
  • Соль по вкусу
  • Лавровый лист 1 шт.

Способ приготовления:

1. Свежие грибы чистим, нарезаем пластинками и обжариваем на сливочном масле. 

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2. Перекладываем грибы в кастрюлю, заливаем двумя литрами воды и варим на маленьком огне приблизительно 30 минут.

3. Картофель, луковицу и морковь нарезаем, обжариваем овощи на растительном масле.

4. Овощи добавляем к грибам, перец, соль и лавровый лист по вкусу, варим еще 20 минут. Приятного аппетита!

Напомним,

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