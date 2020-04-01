Ароматный грибной суп с картофелем (рецепт)
Суп будет готов за 60 минут!
- Свежие грибы 500 г.,
- Сливочное масло 2 ст ложки,
- Вода 2 л.,
- Картофель 5 шт.,
- Морковь 2 шт..
- Лук репчатый 1 шт.,
- Подсолнечное масло 30 мл.,
- Соль по вкусу
- Лавровый лист 1 шт.
Способ приготовления:
1. Свежие грибы чистим, нарезаем пластинками и обжариваем на сливочном масле.
3. Картофель, луковицу и морковь нарезаем, обжариваем овощи на растительном масле.
4. Овощи добавляем к грибам, перец, соль и лавровый лист по вкусу, варим еще 20 минут. Приятного аппетита!
Напомним,