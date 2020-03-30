Гречаники с фаршем для всей семьи (рецепт)
Котлеты с добавлением гречки обязательно понравятся домочадцам!
- Фарш 500 г.,
- Лук репчатый 2 шт.,
- Отварная гречка 200 г.,
- Картофельный крахмал 1 ст ложка,
- Манная крупа 4 ст. ложки,
- Сметана 3 ст ложки,
- Томатная паста 2 ст. ложки.
Способ приготовления:
1. Измельчаем лук и смешиваем его с фаршем.
3. Последним добавляем в фарш крахмал, затем формируем котлеты, обваливаем в манке и обжариваем.
4. Добавляем в сковороду воду и тушим 30 минут.
5. Добавляем томатную пасту, сметану и тушим еще 7 минут. Приятного аппетита!
Напомним,