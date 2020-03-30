Гречаники с фаршем для всей семьи (рецепт)

30 марта 2020 14:30 Алла Лысак
Гречаники с фаршем для всей семьи (рецепт)
Гречаники с фаршем для всей семьи (рецепт)

Котлеты с добавлением гречки обязательно понравятся домочадцам!

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Ингредиенты: 

  • Фарш 500 г.,
  • Лук репчатый 2 шт.,
  • Отварная гречка 200 г.,
  • Картофельный крахмал 1 ст ложка, 
  • Манная крупа 4 ст. ложки,
  • Сметана 3 ст ложки,
  • Томатная паста 2 ст. ложки.

Способ приготовления:

1. Измельчаем лук и смешиваем его с фаршем.

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2. Добавляем в фарш отварную гречку, солим и перчим смесь по вкусу.

3. Последним добавляем в фарш крахмал, затем формируем котлеты, обваливаем в манке и обжариваем. 

4. Добавляем в сковороду воду и тушим 30 минут.

5. Добавляем томатную пасту, сметану и тушим еще 7 минут. Приятного аппетита!

Напомним,

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