Масленица 2020: картофельные блины с зеленью (рецепт)
Оригинальный рецепт блинов из картофельного теста на Масленицу, и не только!
Продукты:
- Картофель 400 г.,
- Молоко 300 мл.,
- Яйцо - 1 шт.,
- Чeснoк - 1 зуб.,
- Сахар - 1 ч. л.,
- Сoль 0,5 ч. л.,
- Маслo подсолнечное 4 ст. л. + 2 ч. л.,
- Мука - 150 г.,
- Зeлeнь свежая.
Способ приготовления:
1. Очищенный картофель нарезаем ломтиками и ставим на огонь, добавляем соль и варим до готовности.
2. Делаем картофельное пюре, добавляем измельченный чеснок, соль и сахар.
Замешиваем тесто с мукой.
4. Добавляем к тесту подсолнечное масло, измельченную зелень, перемешиваем.
5. Жарим картофельные блинчики на каждой стороне до готовности. Приятного аппетита!
Напомним,