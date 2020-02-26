Масленица 2020: картофельные блины с зеленью (рецепт)

26 февраля 2020 13:30 Алла Лысак
Масленица 2020: картофельные блины с зеленью (рецепт)
Масленица 2020: картофельные блины с зеленью (рецепт)
pixabay.com

Оригинальный рецепт блинов из картофельного теста на Масленицу, и не только!

Продукты: 

  • Картофель 400 г.,
  • Молоко 300 мл.,
  • Яйцо - 1 шт.,
  • Чeснoк - 1 зуб.,
  • Сахар - 1 ч. л.,
  • Сoль 0,5 ч. л.,
  • Маслo подсолнечное 4 ст. л. + 2 ч. л.,
  • Мука - 150 г.,
  • Зeлeнь свежая.

Способ приготовления:

1. Очищенный картофель нарезаем ломтиками и ставим на огонь, добавляем соль и варим до готовности.

2. Делаем картофельное пюре, добавляем измельченный чеснок, соль и сахар.

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3. Добавляем теплое молоко, яйцо, перемешиваем венчиком.

Замешиваем тесто с мукой.

4. Добавляем к тесту подсолнечное масло, измельченную зелень, перемешиваем.

5. Жарим картофельные блинчики на каждой стороне до готовности. Приятного аппетита!

Напомним,

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