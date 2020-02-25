Масленица 2020: блины с индейкой и манго (рецепт)

Масленица 2020: блины с индейкой и манго (рецепт)

Можно подавать как в горячем, так и в холодном виде.

Мука 200 г.,

Молоко 500 мл,

Яйцо 4 шт.,

Соль 2 ч. л.,

Разрыхлитель 1 ч. л.,

Оливковое масло 3 ст. л.,

Индейка (грудка) 500 г.,

Лук 1 шт..

Манго 1 шт.,

Перец (горошек) 1 ч. л.,

Куриный бульон 80 мл.,

Апельсиновый сок 50 мл.,

Сливки 100 мл.,

Мед 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Разрыхлитель смешиваем с щепоткой соли и мукой, добавляем молоко и яйца. Взбиваем до однородной массы и оставляем на 15 минут.

2. Добавляем в тесто оливковое масло (3 ст. л.) и выпекаем блинчики.

3. Для начинки индейку нарезаем на кусочки, лук и манго шинкуем. Жарим индейку на оливковом масле, солим и перчим по вкусу.

4. Выкладываем индейку и жарим в оставшемся масле лук, добавляем в сковороду бульон, апельсиновый сок, сливки, держим на огне 2 минуты.

5. Фаршируем блины получившейся начинкой, добавляем немного меда в каждый. Приятного аппетита!

Напомним,