Масленица 2020: блины с индейкой и манго (рецепт)

25 февраля 2020 14:30 Алла Лысак
Масленица 2020: блины с индейкой и манго (рецепт)
Масленица 2020: блины с индейкой и манго (рецепт)
pixabay.com

Можно подавать как в горячем, так и в холодном виде.

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Ингредиенты:

  • Мука 200 г., 
  • Молоко 500 мл,
  • Яйцо 4 шт.,
  • Соль 2 ч. л.,
  • Разрыхлитель 1 ч. л.,
  • Оливковое масло 3 ст. л.,
  • Индейка (грудка) 500 г.,
  • Лук 1 шт..
  • Манго 1 шт.,
  • Перец (горошек) 1 ч. л.,
  • Куриный бульон 80 мл.,
  • Апельсиновый сок 50 мл.,
  • Сливки 100 мл.,
  • Мед 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Разрыхлитель смешиваем с щепоткой соли и мукой, добавляем молоко и яйца. Взбиваем до однородной массы и оставляем на 15 минут.

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2. Добавляем в тесто оливковое масло (3 ст. л.) и выпекаем блинчики.

3. Для начинки индейку нарезаем на кусочки, лук и манго шинкуем. Жарим индейку на оливковом масле, солим и перчим по вкусу.

4. Выкладываем индейку и жарим в оставшемся масле лук, добавляем в сковороду бульон, апельсиновый сок, сливки, держим на огне 2 минуты.

5. Фаршируем блины получившейся начинкой, добавляем немного меда в каждый. Приятного аппетита!

Напомним,

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