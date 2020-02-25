Масленица 2020: блины с индейкой и манго (рецепт)
Можно подавать как в горячем, так и в холодном виде.
- Мука 200 г.,
- Молоко 500 мл,
- Яйцо 4 шт.,
- Соль 2 ч. л.,
- Разрыхлитель 1 ч. л.,
- Оливковое масло 3 ст. л.,
- Индейка (грудка) 500 г.,
- Лук 1 шт..
- Манго 1 шт.,
- Перец (горошек) 1 ч. л.,
- Куриный бульон 80 мл.,
- Апельсиновый сок 50 мл.,
- Сливки 100 мл.,
- Мед 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Разрыхлитель смешиваем с щепоткой соли и мукой, добавляем молоко и яйца. Взбиваем до однородной массы и оставляем на 15 минут.
3. Для начинки индейку нарезаем на кусочки, лук и манго шинкуем. Жарим индейку на оливковом масле, солим и перчим по вкусу.
4. Выкладываем индейку и жарим в оставшемся масле лук, добавляем в сковороду бульон, апельсиновый сок, сливки, держим на огне 2 минуты.
5. Фаршируем блины получившейся начинкой, добавляем немного меда в каждый. Приятного аппетита!
Напомним,