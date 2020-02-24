Масленица 2020: фирменный рецепт блинов от победительницы «Топ-модели по-украински»
Мальвина Чукля поделилась рецептом блинчиков, которые стоит приготовить каждой хозяйке
– Считаю, что блины нужно готовить, не когда нужно, а когда захочется, – улыбается модель. – Тем более что мои муж и сын их просто обожают. Кстати, если будете точно следовать рецепту, то, уверяю, даже первый блин у вас не получится комом!
Ингредиенты:
– 500-700 мл молока;
– 2-3 яйца (чем больше яиц, тем мягче получаются блины);
– 400 г муки;
– 100 г подсолнечного масла;
– немного соли.
Способ приготовления:
Налейте молоко в глубокую посуду и понемногу насыпьте в него муку, при этом взбивая все миксером или венчиком. Важно следить за тем, чтобы в смеси не образовались комочки.
Готовая консистенция должна напоминать нежирный кефир. Если этого эффекта не удалось добиться с первого раза, добавьте немного муки или молока.
Выпекайте блины на сильно разогретой сковородке.
Готовые блинчики смазывайте сливочным маслом.
Приятного аппетита!