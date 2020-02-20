Масленица символизирует смену времен года и приход весны.

На Масленицу принято печь блины, устраивать народные гуляния и праздновать скорый приход весны всю неделю, вплоть до Прощенного воскресенья.

Традиции Масленицы

В 2020 году Масленица продлится с 24 февраля до 1 марта. Дату этой праздничной недели каждый год высчитывают исходя из даты Великой Пасхи. В 2020 году этот христианский праздник будет отмечаться 19 апреля.

Главным символом этого праздника считаются блины круглой формы. Они символизируют Солнце и пекутся с самыми разными вкусами.

Всю неделю принято приглашать к себе домой близких людей и чествовать их блинами, пирогами, оладьями, сырниками и булочками.

Масленица 2020: традиции и приметы праздника / pixabay.com

Первый испеченный на Масленицу блин предназначается для поминовения усопших, в связи с этим тесто следует замешивать в тишине, думая о людях, которых уже нет рядом. Этот блин наши предки отдавали птице.

Хозяйкам советуют печь много блинов, чтобы получилась высокая горка, это сулит благополучие на весь следующий год!

Что означает каждый день масленицы?

Понедельник, 24 февраля, считается днем дружеских посиделок с друзьями и близкими. Во вторник наши предки веселились и катались на санях, если была такая возможность.

Среда на Масленицу символизирует лакомство, в этот день традиционно хозяюшки готовят множество блюд.

В четверг можно устраивать громкие празднования с самого утра и до позднего вечера.

Пятый день масленицы связан с тещей и тестем, их обязательно следует позвать к себе и угостить блинами. В субботу невестка должна пригласить к себе в гости своих родителей и родителей мужа, обязательно среди угощений должны быть и блины.

Седьмой день Масленицы – Прощеное воскресенье и последний день перед Великим постом.

Масленица 2020: традиции и приметы праздника / pixabay.com

Напомним,