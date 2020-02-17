Тонкости выпекания пасхи

Реклама 17 февраля 2020 09:23 Александр Кива
Тонкости выпекания пасхи
Тонкости выпекания пасхи

Наверное, и не сосчитать, сколько существует рецептов пасхального кекса или просто пасхи.

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С рецептом классической творожной пасхи можно ознакомиться на странице или же выбрать какой-нибудь новомодный современный рецепт тыквенной пасхи или пасхи с миндалем. Даже если вы решили испечь кекс по традиционному бабушкиному рецепту, все равно следует соблюдать ряд правил, чтобы тесто хорошо подошло, а пасхи получились воздушные.  

Весь процесс работы с пасхальной выпечкой содержит в себе несколько этапов

  1. замес опары,
  2. замес теста,
  3. выкладывание теста в формы для выпечки,
  4. выпекание,
  5. вызревание.

Если вы хотите порадовать себя и близких изумительными пасочками, не пренебрегайте ни одним из вышеперечисленных пунктов.

Работы с тестом

Всегда используйте только сухую муку и обязательно просеивайте ее через мелкое сито. Просеивание обогащает муку кислородом, что помогает дрожжевому тесту хорошо подниматься.

В помещении, где вы работаете с тестом, не должно быть сквозняков.  Земешивайте и оставляйте на подъем тесто в комнате с температурой не ниже 25 градусов, иначе возникнут проблемы с его подниманием.

Для куличя старайтесь не использовать сухие дрожжи. У живых дрожжей более активное брожение и в результате получается более пышная выпечка. Если вы хотите купить сухие дрожжи, предпочтительнее будет выбрать активные, о чем обязательно должно быть обозначено на упаковке.

Тесто для пасок сдобное, поэтому – довольно тяжелое. Для того, чтобы оно достаточно напиталось кислородом, его нужно очень хорошо и долго вымешивать.

Дрожжевое тесто, а в особенности тесто для пасок, не любит не только сквозняков и холода, но и вибрации. Громкие и резкие звуки, хлопанье дверью, прыжки или танцы, работающая рядом стиральная машина — все это способно безнадежно испортить выпечку.

Выпекание

Выпечку пасох можно начинать только тогда, когда сто, разложенное в формы, увеличится в объеме и заполнит собой почти всю форму. Чтобы правильно определить время начала выпечки, формы заполняют тестом на треть.

Любое дрожжевое тесто выпекается в заранее разогретой духовке. Для пасок духовку разогреваю до 170-180 градусов.

Во время выпечки первых 15 мину духовку открывать запрещается категорически – иначе тесто опадет, и продукт получится жестким и тяжелым. В идеале — духовку до конца выпекания пасох лучше вообще не открывать, а наблюдать за процессом через стеклянную дверцу духовки, но достичь идеала практически невозможно. В общем, чем меньше открывать дверцу духовки во время выпечки пасох — тем лучше.

Раньше существовал только один способ украшения пасох — белой глазурью из взбитого яичного белка и цветной сахарной посыпкой. Сейчас фантазию кулинара ничего не ограничивает. Кроме здравого смысл, конечно же.

Тонкощі випікання паски

Напевно, і не злічити, скільки існує рецептів пасхального кексу або просто паски. З рецептом класичної сирної паски можна ознайомитися на сторінці або ж вибрати який-небудь новомодний сучасний рецепт гарбузової паски або паски з мигдалем. Навіть якщо ви вирішили спекти кекс за традиційним бабусиним рецептом, все одно слід дотримуватися ряду правил, щоб тісто добре підійшло, а паски вийшли повітряні.

Весь процес роботи з пасхальною випічкою містить в собі кілька етапів

  1. заміс опари,
  2. заміс тесту,
  3. викладання тіста у форми для випічки,
  4. випікання,
  5. визрівання.

Якщо ви хочете порадувати себе і близьких дивовижними пасочками, не нехтуйте жодним з перерахованих вище пунктів.

Роботи з тістом

Завжди використовуйте тільки сухе борошно і обов'язково просівайте його через дрібне сито. Просіювання збагачує борошно киснем, що допомагає дріжджовому тісту добре підніматися.

У приміщенні, де ви працюєте з тістом, не повинно бути протягів. Замішуйте і залишайте підійматися тісто в кімнаті з температурою не нижче 25 градусів, інакше виникнуть проблеми з його підніманням.

Для паски намагайтеся не використовувати сухі дріжджі. У живих дріжджів більш активне бродіння і в результаті виходить більш пишна випічка. Якщо ви хочете купити сухі дріжджі, краще буде вибрати активні, про що обов'язково має бути позначено на упаковці.

Тісто для пасок здобне, тому - досить важке. Для того, щоб воно наситилось киснем, його потрібно дуже добре і довго вимішувати.

Дріжджове тісто, а в особливості тісто для пасок, не любить не тільки протягів і холоду, але і вібрації. Гучні і різкі звуки, грюкання дверима, стрибки або танці, працює поруч пральна машина - все це здатне безнадійно зіпсувати випічку.

Випікання

Випічку пасок можна починати тільки тоді, коли тісто, розкладене в форми, збільшиться в об'ємі і заповнить собою майже всю форму. Щоб правильно визначити час початку випічки, форми заповнюють тістом на третину.

Будь-яке дріжджове тісто випікається в заздалегідь розігрітій духовці. Для пасок духовку розігріваю до 170-180 градусів.

Під час випічки перших 15 хвилин духовку відкривати забороняється категорично - інакше тісто западе, і продукт вийде жорстким і важким. В ідеалі - духовку до кінця випікання пасок краще взагалі не відкривати, а спостерігати за процесом через скляні дверцята духовки, але досягти ідеалу практично неможливо. Загалом, чим менше відкривати дверцята духовки під час випічки пасок - тим краще.

Прикраса

Раніше існував тільки один спосіб прикраси пасок - білою глазур'ю зі збитого яєчного білка і кольоровою цукровою посипкою. Зараз фантазію кулінара нічого не обмежує.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине

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