ТОП-5 любимых фильмов телезрителей канала ТЕТ

4 февраля 2020 09:30 Юлия Крутиева
ТОП-5 любимых фильмов телезрителей канала ТЕТ
ТОП-5 любимых фильмов телезрителей канала ТЕТ
пресс-служба канала ТЕТ

На ТЕТ всегда можно найти безопасный и реалистичный развлекательный контент, что позволяет расслабиться и отдохнуть. Здесь нет новостей или шокирующих программ, поэтому ТЕТ смотрят всей семьей.

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ТЕТ показывает реальную жизнь и держит зрителя в курсе актуальных трендов. Это отображается в продуктах канала: реалити-шоу, ситкомах, ромкомах, комедийных сериалах и фильмах. 

Однако помимо обожаемых “Однажды под Полтавой” и “Богини шопинга” телезрители ТЕТ также любят и смотрят зарубежные фильмы. 

Команда телеканала ТЕТ проанализировала телесмотрение своих зрителей за 2019 год и делится топом из пяти лент по доле смотрения. 

1. На первом месте художественный фильм “Один дома-2”

Интересно, что здесь оказалась именно вторая часть. Наверное, Нью-Йорк не оставляет равнодушным ни одного человека на планете. 

ТОП-5 любимых фильмов телезрителей канала ТЕТ / пресс-служба канала ТЕТ

2. На втором месте, у телезрителей ТЕТ, фильм “Один дома-3” 

ТОП-5 любимых фильмов телезрителей канала ТЕТ / пресс-служба канала ТЕТ

3. Третье место занял мультипликационный фильм “Ледниковый период-5: Столкновение неизбежно”

Белка и желудь – это уже классика, а если добавить надвигающийся конец света из-за несущейся кометы, получается рабочая формула успеха. 

ТОП-5 любимых фильмов телезрителей канала ТЕТ / пресс-служба канала ТЕТ

4. Четвертое место занял фильм “Ночь в музее”

Примирение веселого смотрителя музея и оживших экспонатов, зрители поместили на четверное место. Загадки и мистика всегда будоражат. 

ТОП-5 любимых фильмов телезрителей канала ТЕТ / пресс-служба канала ТЕТ

5. Пятерку закрыл художественный фильм “Гарфилд”

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Остроумный, рыжий проказник стал самым известным котом современности. В первой серии Гарфилд открывает свои любимые способы бесполезно провести время и делится рецептами вкусняшек, чем и заслужил признание и пятое место. 

Лучшие фильмы телеканал ТЕТ показывает по пятницам в 21:00 и 23:00. Также ТЕТ рассказывает о кинособытиях и новинках, которые канал покажет в эфире в своем telegram-канале Кінчик під винчик.

Напомним,

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