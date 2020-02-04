ТОП-5 любимых фильмов телезрителей канала ТЕТ
На ТЕТ всегда можно найти безопасный и реалистичный развлекательный контент, что позволяет расслабиться и отдохнуть. Здесь нет новостей или шокирующих программ, поэтому ТЕТ смотрят всей семьей.
Однако помимо обожаемых “Однажды под Полтавой” и “Богини шопинга” телезрители ТЕТ также любят и смотрят зарубежные фильмы.
Команда телеканала ТЕТ проанализировала телесмотрение своих зрителей за 2019 год и делится топом из пяти лент по доле смотрения.
1. На первом месте художественный фильм “Один дома-2”
Интересно, что здесь оказалась именно вторая часть. Наверное, Нью-Йорк не оставляет равнодушным ни одного человека на планете.
2. На втором месте, у телезрителей ТЕТ, фильм “Один дома-3”
3. Третье место занял мультипликационный фильм “Ледниковый период-5: Столкновение неизбежно”
Белка и желудь – это уже классика, а если добавить надвигающийся конец света из-за несущейся кометы, получается рабочая формула успеха.
4. Четвертое место занял фильм “Ночь в музее”
Примирение веселого смотрителя музея и оживших экспонатов, зрители поместили на четверное место. Загадки и мистика всегда будоражат.
5. Пятерку закрыл художественный фильм “Гарфилд”
Лучшие фильмы телеканал ТЕТ показывает по пятницам в 21:00 и 23:00. Также ТЕТ рассказывает о кинособытиях и новинках, которые канал покажет в эфире в своем telegram-канале Кінчик під винчик.
Напомним,