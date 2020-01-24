Канал ТЕТ делится планами в День своего рождения

24 января 2020 10:30 Александр Кива
Канал ТЕТ делится планами в День своего рождения
Канал ТЕТ делится планами в День своего рождения

24 января телеканал ТЕТ празднует свой День рождения.

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Уже 28 лет ТЕТ дарит хорошее настроение и находит поводы для радости своих телезрителей, ведь день без улыбки — потерянный день, — считает телеканал. 

В День своего рождения ТЕТ, как и каждый порядочный, почти тридцатилетний человек, строит планы на будущее.  Телеканал готовится украшать весну каждого украинца ярким, искренним и остроумным контентом.

В новом сезоне зрителей телеканала ожидают реалити, любимые ситкомы и неожиданные премьеры. 

Откроет сезон комедийный сериал “Кухня”.

Здесь зрителей ждут острые, как перец чили, шутки и страсти. А яркие герои сериала (Макс, шеф-повар Виктор, администратор Виктория и владелец ресторана Дмитрий Нагиев) разожгут огонь под конфорками даже самых холодных сердец.

В конце февраля телезрители увидят премьеры реалити-шоу “Панянка-Селянка” и ситкома “Однажды под Полтавой”.

Премьерный сезон реалити-шоу “Панянка-Селянка” будет международным. 

Девушки из Украины и Польши выйдут из зоны комфорта и испытают свои силы на глазах у всей страны. Испытания и новые впечатления проверят девушек на прочность и подарят бесценный опыт.  А пока кто-то меняется ролями, под Полтавой приобретают новые навыки.

Премьера 9 сезона “Однажды под Полтавой” станет еще и музыкальным дебютом для всех героев ситкома. 

Юрчик, Яринка, Веруня, Кум и даже участковый Саша снялись в рэп-клипе, который телезрители увидят совсем скоро. Но новости не заканчиваются только на этом. Все 8 сезонов телезрители ждут свадьбы Веры и участкового. Возможно, уже этой весной родится новая телевизионная семья? 

Затем ТЕТ покажет новый сезон реалити-шоу “СуперЖенщина” 

Новые участницы, стереотипы и вызовы. Каждую неделю четыре девушки будут ходить в гости к друг другу, чтобы выбрать лучшую. А десять баллов от психолога проекта получит наиболее гармоничная из них. Также эксперт проекта, Павел Ковальский, поделится советами и рекомендациями с героинями.

Весной также состоится премьера сериала “Евродиректор”

Сценарист и режиссер проекта — Гарик Бирча. 

Хочешь изменить будущее — начинай с детей! Именно так, по сценарию сериала, решили в Министерстве образования Украины и рискнули начать уникальный эксперимент в обычной общеобразовательной школе. Из Европы приезжает учитель, которого назначают директором и дают год на реализацию задачи, — реформировать школу.  Весь юмор заключается в столкновении прогрессивного видения Даниэля (роль исполнил Артемий Егоров) с украинскими школьными реалиями. Сериал позволит посмотреть на школьную жизнь украинцев глазами человека из "другого мира" и от души над собой посмеяться.

Новый сезон ситкома “Танька и Володька” 

Уже весной Танька и Володька ворвутся в эфир ТЕТ с новыми идеями, семейными лайфхаками, поводами для ссор и примирений.  Быть может пара наконец-то перестанет жить по правилам гостевого брака, а может Михалыч выучит новые слова. Все ответы в новом сезоне уже весной. 

И не бывать весне без экстремального сезона реалити-шоу “Богиня шопинга” на ТЕТ. 

Леонид Мартынчик уже заскучал по леопардовым лосинам и платьям в пайетках, поэтому спешит на встречу. Место свидания — эфир телеканала ТЕТ. Все участницы считают себя лучшими в мастерстве совершать покупки и уже готовы побороться за главный титул, а комментаторы — готовят шутки и подколы. 

 Чтобы ничего не пропустить, следите за новостями ТЕТ. 

Тыць — и ТЕТ празднует День рождения, а ты улыбаешься :)

 

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сериалы Кухня ТЕТ Панянка-селянка Однажды под Полтавой телешоу Богиня шопинга СуперЖінка Евродиректор

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