Выходные и праздники в феврале 2020 в Украине: сколько будем отдыхать

24 января 2020 14:30 Алла Лысак
Выходные и праздники в феврале 2020 в Украине: сколько будем отдыхать
Выходные и праздники в феврале 2020 в Украине: сколько будем отдыхать
pixabay.com

Сколько праздников и дополнительных выходных дней ожидается в феврале 2020 года?

Последний месяц зимы является самым коротким в году, поэтому и рабочих дней в нем меньше.

В феврале мы будем трудиться 20 дней, а всего в месяце будет не 28, как обычно, а 29 дней, ведь 2020 год является высокосным.

К сожалению, официальных праздников в феврале не предусмотрено, выходные будут только стандартные. 

Однако в этом месяце мы отметим много праздников, не закрепленных на государственном уровне. Все они будут хорошим поводом поздравить близких, родных людей, коллег и знакомых определенных профессий с торжеством, которое их касается:

2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий,

6 февраля – Международный день бармена,

9 февраля – Международный день стоматолога,

11 февраля – Международный день женщин и девочек в науке,

14 февраля – День святого Валентина, День компьютерщика,

17 февраля – День спонтанного проявления доброты, День кота в Европе,

19 февраля – День государственного герба Украины,

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февраля – Всемирный день социальной справедливости,

21 февраля – Международный день родного языка,

22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений.

24 февраля – Начало Масленицы.

Напомним,

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