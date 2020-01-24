Выходные и праздники в феврале 2020 в Украине: сколько будем отдыхать
Сколько праздников и дополнительных выходных дней ожидается в феврале 2020 года?
Последний месяц зимы является самым коротким в году, поэтому и рабочих дней в нем меньше.
В феврале мы будем трудиться 20 дней, а всего в месяце будет не 28, как обычно, а 29 дней, ведь 2020 год является высокосным.
К сожалению, официальных праздников в феврале не предусмотрено, выходные будут только стандартные.
Однако в этом месяце мы отметим много праздников, не закрепленных на государственном уровне. Все они будут хорошим поводом поздравить близких, родных людей, коллег и знакомых определенных профессий с торжеством, которое их касается:
2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий,
6 февраля – Международный день бармена,
9 февраля – Международный день стоматолога,
11 февраля – Международный день женщин и девочек в науке,
14 февраля – День святого Валентина, День компьютерщика,
17 февраля – День спонтанного проявления доброты, День кота в Европе,
19 февраля – День государственного герба Украины,
21 февраля – Международный день родного языка,
22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений.
24 февраля – Начало Масленицы.
Напомним,