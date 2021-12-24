Выходные и праздники в январе 2022 года в Украине

24 декабря 2021 13:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Выходные и праздники в январе 2022 года в Украине
Выходные и праздники в январе 2022 года в Украине
pixabay.com

В январе 2022 года нас ждет множество праздников и выходных дней. Давайте разбираться вместе!

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В январе 2022 года рабочие и выходные дни переносить не придется, поскольку государственные красные даты приходятся на выходные дни или рядом с ними, а потому рабочих суббот устраивать не планируют.

В целом в январе будет 19 рабочих и 12 выходных/праздничных дней.

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В соответствии с распоряжениями Кабмина, организациям с пятидневной рабочей неделей рекомендовано установить следующий график:

  • Суббота, 1 января — Новый год — выходной.
  • Воскресенье, 2 января — выходной.
  • Понедельник, 3 января — выходной.
  • 4−6 января — рабочие дни;
  • Пятница, 7 января — Рождество — выходной.
  • Суббота, 8 января — выходной.
  • Воскресенье, 9 января — выходной.
  • 10−14 января — рабочие дни.

В четверг, 6 января, перед праздником Рождества рабочий день может быть сокращен на один час.Напомним,

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