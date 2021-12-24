Выходные и праздники в январе 2022 года в Украине

Выходные и праздники в январе 2022 года в Украине

В январе 2022 года нас ждет множество праздников и выходных дней. Давайте разбираться вместе!

В январе 2022 года рабочие и выходные дни переносить не придется, поскольку государственные красные даты приходятся на выходные дни или рядом с ними, а потому рабочих суббот устраивать не планируют.

В целом в январе будет 19 рабочих и 12 выходных/праздничных дней.

Суббота, 1 января — Новый год — выходной.

Воскресенье, 2 января — выходной.

Понедельник, 3 января — выходной.

4−6 января — рабочие дни;

Пятница, 7 января — Рождество — выходной.

Суббота, 8 января — выходной.

Воскресенье, 9 января — выходной.

10−14 января — рабочие дни.

В соответствии с распоряжениями Кабмина, организациям с пятидневной рабочей неделей рекомендовано установить следующий график:

В четверг, 6 января, перед праздником Рождества рабочий день может быть сокращен на один час.Напомним,