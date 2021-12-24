Выходные и праздники в январе 2022 года в Украине
В январе 2022 года нас ждет множество праздников и выходных дней. Давайте разбираться вместе!
В целом в январе будет 19 рабочих и 12 выходных/праздничных дней.
- Суббота, 1 января — Новый год — выходной.
- Воскресенье, 2 января — выходной.
- Понедельник, 3 января — выходной.
- 4−6 января — рабочие дни;
- Пятница, 7 января — Рождество — выходной.
- Суббота, 8 января — выходной.
- Воскресенье, 9 января — выходной.
- 10−14 января — рабочие дни.
В четверг, 6 января, перед праздником Рождества рабочий день может быть сокращен на один час.Напомним,