Профессиональные манипуляторы: от каких знаков Зодиака следует держаться на расстоянии

Расчетливые и осторожные знаки Зодиака, способные запудрить мозги каждому, кто они?

Скорпион

Скорпиона называют тем еще хитрецом, он действительно очень проницательный и коварный. Редко говорит о своих желаниях прямо, предпочитая сохранять интригу. Он способен манипулировать чужим любопытством.

Этот знак Зодиака не действует спонтанно, он обдумывает свою стратегию на несколько шагов вперед.

Близнецы

Человек, родившийся под этим знаком Зодиака, тоже не кричит о своих амбициях. Он сохраняет бдительность и может сыграть роль темной лошадки. Усугубляет для окружающих ситуацию то, что у Близнецов прекрасно работают мозги.

А еще они не брезгуют обмануть кого-то ради достижения цели.

Рак

Раков многие считают излишне эмоциональными, но на самом деле этот знак Зодиака на многое способен, если на горизонте появится то, что ему действительно понадобится. Раки неплохо играют на чужих страстях и чувствах, не говоря уже о том, что могут манипулировать людьми с помощью жалости к своей персоне.

Напомним,