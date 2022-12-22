22.12.2022 розпочинається магічний період загадування бажань

22 грудня — це день зимового сонцестояння і день магічної комбінації двійок. Не пропустіть можливість почати програмувати своє краще майбутнє!

Кармічною цифрою цього дня є четвірка, це символ терпіння, організованості і порядку. Це означає, що в період с 22 грудня до 31 грудня вам найкраще будут вдаватися саме такі справи, які потребують уваги і зосередженості.

Та головне інше, ви повинні і найближчі дні займатися плануванням і робити собі установки на майбутнє, щоб здійснити свої мрії в сферах фінансів, роботи і кохання. Будьте уважним, коли ми говоримо про програмування свого життя, то важливо займатися цим вдумливо, а не швидко.

Заведіть звичку перед сном до самого Нового року виділяти собі хоча б 20 хвилин на те, щоб уявити своє ідеальне життя. Повірьте, программування працює!

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