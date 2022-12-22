22.12.2022 розпочинається магічний період загадування бажань
22 грудня — це день зимового сонцестояння і день магічної комбінації двійок. Не пропустіть можливість почати програмувати своє краще майбутнє!
Кармічною цифрою цього дня є четвірка, це символ терпіння, організованості і порядку. Це означає, що в період с 22 грудня до 31 грудня вам найкраще будут вдаватися саме такі справи, які потребують уваги і зосередженості.
Заведіть звичку перед сном до самого Нового року виділяти собі хоча б 20 хвилин на те, щоб уявити своє ідеальне життя. Повірьте, программування працює!
Нагадаємо,