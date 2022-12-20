Новорічні та різдвяні вихідні в Україні

20 декабря 2022 15:50 Алла Лисак
Алла Лисак

Алла Лисак

Lifestyle-редактор

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Новорічні та різдвяні вихідні в Україні
Новорічні та різдвяні вихідні в Україні
freepik.com

Зазвичай грудень і січень були місяцями свят та постійних вихідних. Як буде у цьому році, зважаючи на війну?

Військовий стан скасовує усі вихідні дні, окрім суботи та неділі. На жаль, це так, тому новорічні свята ми у цьому році будемо святкувати у незвичному форматі. 

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25 грудня припадає на неділю, тому усі, хто буде святкувати католицьке Різдво, зможе зробити це вдома і комфортно. Едине, що понеділок, 26 грудня, не буде вихідним як зазвичай.

31 грудня – це субота. Цього року нам дійсно пощастило, адже це означає, що ми отримаємо звичайні вихідні: і 31 грудня, і 1 січня. За замовчуванням на роботу потрібно буде йти 2 січня, у понеділок. Але роботодавці можуть продовжити дні відпочинку, якщо вважатимуть за потрібне. Поцікавтеся про це у них.

Нарешті, Різдво будемо святкувати також у суботу, отримуємо два стандартні вихідні, а на роботу повертаємося у понеділок, 9 січня.

Щасливих свят і перемоги!

Нагадаємо, 

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