Выходные и праздники в марте 2022 года в Украине

15 февраля 2022 18:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Выходные и праздники в марте 2022 года в Украине
Выходные и праздники в марте 2022 года в Украине
pixabay.com

Рассказываем, ожидаются ли дополнительные выходные дни в марте 2022 года.

Читайте такжеЕвровидение-2022: стало известно, кто будет представлять Украину на конкурсе
Многие представительницы прекрасного пола с нетерпением ждут март. И не только из-за Международного женского дня, который отмечается 8 марта, но и из-за долгожданного потепления, возможности выйти на улицу без дополнительных слоев одежды, увидеть, как просыпается природа. 

Но давайте вернемся к 8 Марта, ведь этот день дает нам даже не один, а два выходных дня. Поскольку праздник выпадает на вторник, украинское правительство порекомендовало сделать выходным и понедельник, 7 марта.

Читайте такжеГоворит Украина: Бумажка сгорела – отец прошлое украл (эфир от 09.02.2022)
Рабочий день будет перенесен на субботу, 12 марта.  

Таким образом на праздник весны, красоты и женщин мы получим длинный уик-энд, первый весной 2022 года. И если погода позволит, то провести его можно будет на пикнике.

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

праздники праздник выходные дни в Украине выходные в Киеве

Материалы по теме

Сретение Господне: 5 запрещенных вещей и один обязательный обычай
Праздники

Сретение Господне: 5 запрещенных вещей и один обязательный обычай
День святого Валентина: ТОП-3 лайфхака идеального свидания от сексолога
Психология

День святого Валентина: ТОП-3 лайфхака идеального свидания от сексолога
Сергей Притула – о Дне влюбленных: Для моєї дружини це важливий день
Новости

Сергей Притула – о Дне влюбленных: Для моєї дружини це важливий день
MARUV впервые станет мамой - фото
Новости

MARUV впервые станет мамой - фото

Популярное на сайте

Папик: смотреть 15 серию онлайн

Папик: смотреть 15 серию онлайн
Папик: смотреть 14 серию онлайн

Папик: смотреть 14 серию онлайн
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 12.02.2022)

МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 12.02.2022)

Популярное видео

Папик: смотреть 15 серию онлайн

Папик: смотреть 15 серию онлайн
Папик: смотреть 14 серию онлайн

Папик: смотреть 14 серию онлайн
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 12.02.2022)

МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 12.02.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK