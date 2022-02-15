Выходные и праздники в марте 2022 года в Украине
Рассказываем, ожидаются ли дополнительные выходные дни в марте 2022 года.
Но давайте вернемся к 8 Марта, ведь этот день дает нам даже не один, а два выходных дня. Поскольку праздник выпадает на вторник, украинское правительство порекомендовало сделать выходным и понедельник, 7 марта.
Таким образом на праздник весны, красоты и женщин мы получим длинный уик-энд, первый весной 2022 года. И если погода позволит, то провести его можно будет на пикнике.
Напомним,