Выходные и праздники в марте 2022 года в Украине

Выходные и праздники в марте 2022 года в Украине

Рассказываем, ожидаются ли дополнительные выходные дни в марте 2022 года.

Многие представительницы прекрасного пола с нетерпением ждут март . И не только из-за Международного женского дня, который отмечается 8 марта, но и из-за долгожданного потепления, возможности выйти на улицу без дополнительных слоев одежды, увидеть, как просыпается природа.

Но давайте вернемся к 8 Марта, ведь этот день дает нам даже не один, а два выходных дня. Поскольку праздник выпадает на вторник, украинское правительство порекомендовало сделать выходным и понедельник, 7 марта.

Рабочий день будет перенесен на субботу, 12 марта.

Таким образом на праздник весны, красоты и женщин мы получим длинный уик-энд, первый весной 2022 года. И если погода позволит, то провести его можно будет на пикнике.

Напомним,